Polpette di Cavolfiore, deliziose: hanno solo 50 calorie | Provale, non te ne pentirai

Eccovi di seguito una semplicissima ricetta per realizzare le polpette di cavolfiore, gustosissime e contenenti solo 50 calorie.

Le polpette sono senza dubbio una delle pietanze più amate dagli italiani, che le preparano in tantissime versioni.

Oggi vi proponiamo una ricetta molto particolare, che siamo sicuri che soddisferà anche i palati più sopraffini: stiamo parlando delle polpette di cavolfiore.

Continuate a leggere per scoprire tutti gli ingredienti e il facile procedimento per creare questa deliziosa ricetta.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpette di cavolfiore

Le polpette di cavolfiore sono senza dubbio un piatto da preparare se siete dei veri amanti della cucina sana e allo stesso tempo appetitosa.

L’ingrediente principale, il cavolfiore, è un vegetale che spesso viene rifiutato dai bambini per il suo odore molto intenso: per questo, camuffarne l’aroma inserendolo in una ricetta come quella delle polpette può essere una valida soluzione per farlo mangiare loro.

Ecco gli ingredienti necessari per preparare polpette per circa 6 commensali:

1 kg di cavolfiore

150 grammi di formaggio in polvere

4 uova

q.b. di aglio

q.b. di sale

q.b. di pepe

50 gr di farina

50 gr di pan grattato

Per un’alternativa vegetale, è possibile preparare le polpette senza usare le uova e sostituendo il formaggio in polvere tradizionale, sia esso parmigiano, grana o pecorino, con un formaggio vegetale, come quello di soia.

Veniamo ora alla preparazione del piatto, seguite il procedimento, perché è davvero semplicissimo!

Come preparare questo fantastico piatto

Per prima cosa, pulite il cavolfiore e tagliatelo a pezzetti anche grossolani. Mettete dell’acqua in una pentola e aspettatene il bollore. A quel punto aggiungete il sale e il cavolfiore.

Dopo circa 20 minuti, il vegetale sarà morbido e quindi potrete scolarlo e schiacciarlo in maniera che ne venga fuori una pappa. A quel punto, unite il vegetale alle uova, al formaggio in polvere, al sale, al pepe, e al pan grattato.

Create delle piccole palline, da impanare nella farina e disponetele su una teglia ricoperta da un foglio da carta da forno. Preriscaldate il forno a 180 gradi e inserite le polpette in cottura per circa 25 minuti.

Quando le polpette saranno dorate, potrete tirarle fuori dal forno e gustarvele in compagnia dei vostri commensali. Potrete servirle in accompagnamento a un’insalata, a una salsa o ad altre erbe aromatiche di vostro gusto.

Cosa aspettate? Fateci sapere se riprodurrete questa incredibile ricetta e mostrateci pure il risultato!