Livia Azzariti, la storica conduttrice di Uno Mattina ha cambiato mestiere: cosa fa oggi | Assurdo

Ricordate Livia Azzariti al timone di Uno Mattina? Beh oggi è tornata a fare ciò che faceva prima. Vediamo insieme cosa.

Livia Azzariti ha condotto Uno Mattina per ben dieci stagioni, entrando di diritto nel cuore del pubblico.

Chi è Livia Azzariti

Uno Mattina è un caposaldo del primo canale e a condurlo si sono avvicendati tanti personaggi tra cui Livia Azzariti. La conduttrice è stata al timone del programma per ben dieci stagioni, entrando di diritto nel cuore del pubblico. Del resto, Uno Mattina è un programma che, nel corso del tempo, è stato in grado di catturare l’attenzione di diverse tipologie di pubblico, giovani e meno giovani.

Era il 1984 quando Luciano Rispoli decise di chiamare Livia Azzariti come autrice. In seguito, fu confermata per diverse trasmissioni televisive. Bisognerà attendere il 1986 per vedere la Azzariti sul piccolo schermo in qualità di conduttrice. Spettò a lei, infatti, sostituire Enrica Bonaccorti nella trasmissione Pronto, chi gioca?. La Bonaccorti, all’epoca, dovette assentarsi a causa di un aborto.

Successivamente, Livia Azzariti fu chiamata ad Uno Mattina. Al suo fianco Piero Badaloni, Puccio Corona e Luca Giurato. Non solo Uno Mattina la Azzariti ha condotto anche altri programmi tra cui Check-up, Zecchino d’oro, Theleton e Mattina in famiglia. Oggi, però, la conduttrice ha scelto di tornare ad un vecchio lavoro, uno per cui ha studiato tanto.

Che lavoro fa oggi la conduttrice

Sin dal 2013 Livia Azzariti ha scelto di abbandonare la televisione. Iniziò a fare strada nella politica. Si candidò, infatti, ad una lista civica a favore di Nicola Zingaretti. Successivamente, si è dedicata al suo primo amore.

Non tutti sanno, infatti, che la Azzariti è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma. La conduttrice si è specializzata in anestesiologia. Proprio la sua formazione lei ha consentito di approfondire in televisione diverse rubriche d’informazione medica in Rai.

Oggi, dunque, è medico a tempo pieno. Medico di famiglia, per la precisione. Il suo studio è ai Parioli a Roma. Livia Azzariti ha avuto modo di dire la sua in piena pandemia. Nel 2020 affermò che le persone avevano molta paura e il compito del medico di famiglia era quello di rassicurarli.

La donna ha scelto di dedicare parte del suo tempo anche all’organizzazione no profit Operation Smile Italia che segue i bambini con delle malformazioni alla nascita.