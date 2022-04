Latte, questa è la migliore marca di tutte: nessuna traccia di pesticidi | Lo scelgono in pochi

Non fa parte della ricerca il latte biologico, che è sottoposto a norme più rigide negli allevamenti del bestiame.

Al termine della ricerca si è avuta conferma di quanto già ravvisato in uno studio condotto sia dall’Università Federico II di Napoli che da quella di Valencia.

In entrambi i casi, si sono analizzati a fondo un totale di 56 tipi di latte italiano. In effetti in diversi marchi si possono riscontrare tracce di medicinali come gli antibiotici, del tipo impiegato nella cura delle mucche con mastite.

Tuttavia occorre chiarire che, la percentuale di medicinale riscontrato era per tutti entro i limiti consentiti dalle norme europee. Quanto emerso lo si deve proprio alle recenti metodologie impiegate dall’Università Federico II di Napoli.

Nella ricerca condotta dalla rivista italiana, anche la presenza minima di residui di farmaci, non è stata segnalata e i latti che ne contengono non prendono l’insufficienza.

I marchi che passano l’esame

Nella ricerca del il Salvagente non si è tenuto conto di aspetti come il prezzo, o la provenienza del latte. Ma nei marchi che seguono non si sono riscontrate tracce di sostanze come antibiotici o antinfiammatori.

GRANAROLO Latte intero UHT

MILA Senza lattosio UHT

CANDIA Gran latte UHT

ARBOREA Latte intero UHT

STERILGARDA Latte parzialmente scremato UHT

PARMALAT Bontà e linea parzialmente scremato UHT

PARMALAT ZYMIL alta digeribilità magro UHT

TODIS Colle maggio latte fresco

SELEX alta qualità fresco

Come è stato illustrato dalla rivista, nel latte fresco Lidl, sono stati riscontrati tre farmaci, mentre nel latte Esselunga fresco, Carrefour fresco, Parmalat Zymil fresco e Ricca fonte, sono stati rilevati due farmaci.

Come chiarito dal Il Salvagente, la ricerca non è mirata a penalizzare le aziende che commercializzano nel latte, ma di informare e rendere consapevoli i consumatori riguardo le loro scelte alimentari.