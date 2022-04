Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi fuori di sé: lo fa nel cuore della notte mentre tutti dormono | VIDEO

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi lascia tutti senza parole. Il fratello di Guendalina è fuori di sé e lo fa nel cuore della notte, mentre tutti dormono. Ecco che cosa ha combinato.

Edoardo Tavassi, il naufrago più chiacchierato dell’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è il fratello della più nota Guendalina, ex gieffina che si è fatta conoscere dai telespettatori proprio per la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia che le ha aperto le porte del piccolo schermo.

Ora, insieme all’altra metà del suo cuore, è in gioco nell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi che sta mostrando i fratelli in una veste diversa. Completamente opposti, sembrano il sole e la luna ma hanno, però, una cosa in comune: l’ironia che porta risate e divertimento sull’Isola.

A proposito di Edoardo, avete visto che cosa ha combinato il naufrago? Lo ha fatto proprio nel cuore della notte, mentre tutti dormivano. Assurdo.

Il naufrago è fuori controllo: lo fa nel cuore della notte

Edoardo Tavassi è sicuramente uno dei naufraghi più chiacchierati dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Insieme alla sorella è il concorrente più peperino, attaccabrighe e polemico per definizione.

Proprio lui è stato protagonista di un episodio che ha lasciato il pubblico interdetto. Avete visto che cosa ha combinato nel cuore della notte? In un filmato che è diventato virale, Edoardo appare fuori controllo.

Lo si vede, al buio, vicino al fuoco in compagnia di Nicolas Vaporidis. Il fratello di Guendalina ironizza sulla nomination fatta nei confronti di Jeremias. Il fratello di Belen Rodriguez e Tavassi sono sempre andati d’accordo ma qualche giorno prima dell’eliminazione dell’argentino, i loro rapporti sono andati pian piano deteriorandosi fino a quando Edoardo e Jeremias sono arrivati ai ferri corti litigando anche furiosamente.

Tavassi che è sempre divertente, ha voluto ironizzare sulla polemicità eccessiva del fratello di Belen Rodriguez mettendo in scena un siparietto davvero divertente, davanti al fuoco, e dopo la battuta di Guendalina che, rivolgendosi a Nicolas e al fratello che stavano alimentando il fuoco, li definisce delle ‘streghe’.

Edoardo dà il meglio di sé recitando come se fosse protagonista di un processo, fingendo di essere un eretico condannato sul rogo per aver nominato Jeremias, ha messo in piedi una scenetta tutta da ridere. Sui social è scoppiato il delirio. Non ci sono dubbi: Tavassi è il naufrago più divertente di questa edizione.