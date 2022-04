Emanuele Filiberto, ma quale Clotilde? “È lei la sua principessa” | La conosce tutta Italia

Emanuele Filiberto, il divertentissimo giurato di Amici di Maria De Filippi è sposato da tanti anni con l’attrice francese Clotilde Courau ma non è più lei la sua principessa. Nel suo cuore ora c’è un’altra donna che è famosissima e la conosce tutta Italia.

Emanuele Filiberto ha un’altra donna nel suo cuore e non è la moglie Clotilde. La dama in questione è famosissima, una delle più amate e apprezzate protagoniste del mondo dello spettacolo italiano. Ecco di chi si tratta.

Emanuele Filiberto e Clotilde, storia di un amore da favola

Emanuele Filiberto, il principe mancato d’Italia, appartiene ad una delle dinastie più antiche d’Europa, quella dei Savoia. Nipote ultimo re italiano, Umberto II di Savoia, è nato e cresciuto in Svizzera.

A causa dell’esilio a cui è stata sottoposta la sua famiglia, ha potuto fare rientro in Italia soltanto nel 2002 e da quel momento è diventato un personaggio televisivo. Lo abbiamo visto un po’ in giro nelle varie trasmissioni e attualmente è giurato del talent Amici di Maria De Filippi insieme a Stash e Stefano De Martino.

Sposato da tanti anni con l’attrice francese Clotilde Courau, è padre di due bellissime ragazze, Vittoria e Luisa che, sebbene siano state forgiate del titolo di principesse, restano tali solo per denominazione: i loro appellativi reali non hanno validità legale in Italia.

Emanuele Filiberto è molto riservato. Ha sempre cercato di mantenere lontano dai riflettori il suo privato ma mai ha mancato di raccontare il suo amore per Clotilde. Tuttavia, nel suo cuore ora c’è un’altra donna che ha un posto speciale e non è lei.

Chi è la famosissima che ha conquistato il cuore del principe

Sposato dal 2003 con Clotilde Courau, il principe Filiberto ha vissuto con l’attrice francese un amore da favola. Oggi, a causa degli impegni lavorativi, vivono lontano, lei a Parigi con le figlie mentre lui in giro per il mondo ma il più delle volte si appoggia in una delle sue lussuose residenze a Montecarlo che gli consentono di arrivare più velocemente in Italia dove ha sempre numerosi progetti professionali da portare a termine.

Il segreto della loro relazione così duratura? Proprio la lontananza, ha confessato in una recente intervista il principe. Se Clotilde per tanto tempo è stata la sua principessa, ora nel cuore di Emanuele Filiberto c’è però un’altra donna. Stiamo parlando di Maria De Filippi.

Da diversi anni, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di avere al suo fianco, in una delle sue trasmissioni principali, Amici, proprio il principe. Anche quest’anno lo stiamo vedendo come giurato insieme a Stefano De Martino e Stash.

Che rapporto ha con Maria? Bellissimo, risponde lui. In un’intervista rilasciata a DiPiù TV, ironizzando, dice che con Maria si sente un cenerentolo mentre la vera principessa è lei. La moglie di Maurizio Costanzo stima il principe Filiberto, lo considera serio, educato e onesto e quindi è un piacere per lei poter collaborare con lui.