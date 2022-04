Elisabetta Gregoraci, beccata in camera con l’unico uomo della sua vita: altro che Briatore | FOTO

By

La vita privata di Elisabetta Gregoraci interessa tantissimo ai suoi fans. Vediamo stavolta con chi è stata beccata a letto.

Diventata famosa per aver sposato un uomo ricchissimo, Elisabetta Gregoraci fa parlare di se anche per i suoi look studiati ad arte e costosissimi.

Elisabetta Gregoraci: vita da influencer

Nota per la sua bellezza ed il suo sorriso, Elisabetta Gregoraci ha costruito negli anni la sua immagine e ne ha fatto un impero. Sui social la Gregoraci lavora tanto giorno dopo giorno e questo la ripaga.

Ad averla resa famosa, non solo la sua immagine, ma anche (e soprattutto) la sua vita privata, tanto che i media seguono con dovizia di particolari i suoi flirt e le sue storie d’amore. E’ raro che si faccia riferimento ad Elisabetta Gregoraci per le sue doti artistiche. Ciò nonostante, esperienze televisive come quelle del Grande Fratello Vip, hanno fatto conoscere al pubblico il suo caratterino.

Ogni sua uscita, pubblica e non, viene immortalata dai paparazzi, oltre che da lei stessa attraverso Instagram, anche per sottolineare il look e i prezzi esorbitanti delle sue mise. Un esempio? L’abito a pois che ha sfoggiato a Pasqua costava 3000 euro.

Con chi è stata trovata a letto?

Da quando Elisabetta Gregoraci ha messo la parola fine alla sua relazione con Flavio Briatore, accanto a lei non ha avuto una presenza fissa o predominante. La show girl calabrese, piuttosto, ha scelto di dedicarsi a suo figlio Nathan Falco, tralasciando a sua detta, le questioni amorose.

Nonostante questo, Elisabetta Gregoraci fa tanta vita sociale. Recentemente, è stata vista al ristorante con il famosissimo Tik Tocker Khaby Lame. Insieme hanno scattato una foto in cui lei imita il celeberrimo gesto di Khaby con le mani.

Nelle ultime ore, però, su Instagram un’altra story ha attirato molto i suoi fan. Nella foto condivisa, Elisabetta mostra il suo letto, con le federe con le iniziali ricamate sopra. E’ in compagnia dell’unico uomo della sua vita: suo figlio Nathan. Il ragazzino, all’epoca dello scatto della foto, era piccolino e le dormiva addosso, un po’ come fanno tutti i bambini in co-sleeping con le proprie mamme.

Insieme a loro, nel letto, Diva, la cagnolina della showgirl. Nella didascalia che accompagna la story la Gregoraci ha scritto che quello scatto rappresenta per lei uno dei suoi preferiti di sempre. Che abbia nostalgia dell’infanzia di Nathan ora adolescente?