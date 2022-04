By

Brutte notizie per Barbara D’Urso, la conduttrice de la Pupa e il Secchione Show è stata messa all’angolo dopo ben 40 anni di carriera televisiva. Mediaset ha deciso di puntare tutto su Silvia Toffanin. Una decisione drastica, scopriamo di più.

A Mediaset la tensione è alle stelle, a quanto pare l’azienda di Cologno Monzese avrebbe intenzione di lasciare sempre meno spazio alla conduttrice campana, dopo 40 anni nel piccolo schermo la sua presenza non sembra più essere gradita: scopriamo cosa sta accadendo.

Mediaset, la drastica decisione | Brutto colpo per Barbara D’Urso

Già negli scorsi mesi si vociferava che i rapporti tra Mediaset e Barbara D’Urso non fossero poi così ottimi. Il motivo? Non solo il calo degli ascolti ma anche i contenuti “trash” degli storici salottini della conduttrice campana.

Proprio per questo, l’azienda di Cologno Monzese ha cancellato definitivamente dal palinsesto Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Ultimamente, non sta neanche convincendo La Pupa e il Secchione Show,

Così Mediaset avrebbe deciso di dare sempre meno spazio a Barbara d’Urso e di puntare tutto su Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Davvero un brutto colpo per Carmelita che dopo 40 anni di carriera nel piccolo schermo si vede tirar fuori in così poco tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, il contratto della conduttrice campana scadrebbe nel dicembre 2022 e a quanto pare la sua esperienza a Mediaset sembra sempre più svanire: scopriamo cosa potrebbe accadere.

Mediaset punta tutto su Maria De Filippi e Silvia Toffanin

A differenza delle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso, i programmi di Maria De Filippi e Silvia Toffanin ottengono sempre più consensi da parte del pubblico. Il famoso dating show di Canale 5, Uomini e Donne, è molto apprezzato e gli ascolti arrivano sempre alle stelle, come anche Amici.

Per non parlare di Verissimo che in questi ultimi tempi sta raggiungendo dei risultati davvero grandiosi, infatti, Silvia Toffanin ha preso anche lo spazio della domenica pomeriggio.

Mentre Barbara D’Urso sembra sparire dal palinsesto, Maria De Filippi e Silvia Toffanin formano le carte vincenti per Mediaset, infatti, le voci sul via della nuova trasmissione, Uomini e Donne Vip, si fanno sempre più insistenti.

Si tratta di una novità che sta incuriosendo già tantissimi telespettatori. Ma sapete chi vedremo al timone di questo nuovo show? Ci sarà la compagna di Pier Silvio Berlusconi, la sua grinta e il suo talento conquisteranno anche questa volta il pubblico di Canale 5.