Torta 7 vasetti allo yogurt: il tempo di farla che dopo 2 minuti sparisce | Che bontà

Ecco una semplice e buonissima ricetta che ci farà provare la torta 7 vasetti allo yogurt, un dolce che piace a grandi e piccini.

L’Italia è il Paese dei dolci tradizionali, ma spesso c’è spazio anche per pietanze nuove che attirano la nostra attenzione. Una delle torte più amate è quella allo yogurt.

Ecco di seguito gli ingredienti e tutto il procedimento da seguire per realizzare una deliziosissima torta!

Ecco gli ingredienti della torta 7 vasetti

La torta allo yogurt è amatissima sia dai grandi che dai piccini. E’ proprio per questo che ci sentiamo di consigliarvi la ricetta.

Si chiama 7 vasetti perché generalmente gli ingredienti, piuttosto che pesati nella classica bilancia, vengono misurati tramite dei vasetti. Oggi, però, vi forniremo le quantità precise, per evitare incomprensioni.

Potete prepararla in pochi e semplici passi, senza essere dei veri chef. Ecco di seguito quali sono tutti gli ingredienti necessari:

200 grammi di farina 00

100 grammi di fecola di patate

3 uova

1 vasetto di yogurt bianco

100 ml di olio di semi

250 grammi di zucchero

la scorza di un limone

la scorza di un’arancia

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

q.b. di zucchero a velo

Ecco di seguito, invece, il procedimento!

Il procedimento per questa deliziosa torta

Per prima cosa, all’interno di una terrina, versate le uova, lo zucchero e la scorza del limone assieme a quella dell’arancia grattugiata. Con l’ausilio di una frusta, montate il tutto aggiungendo a poco a poco l’olio.

Unire poi al composto lo yogurt continuando a montare. Di seguito aggiungete la farina, la fecola di patate, il lievito e il sale sempre continuando a lavorare con la frusta.

Preriscaldate il forno a 180 gradi e versate il composto in una teglia oleata e infarinata, in modo che non si attacchi. Lasciate in forno per 35 minuti o comunque fino a quando non risulterà ben dorata.

A quel punto tiratela fuori dal forno, lasciatela riposare e quando si sarà raffreddata versate su dello zucchero a velo secondo il vostro piacere.

Potete servire questo delizioso dolce sia a colazione che a merenda, accompagnato da un buonissimo tè o dal caffè. A vostro piacimento, potete aggiungere della frutta fresca come i frutti di bosco e della panna, in modo da renderla ancora più gustosa.

Che ne pensate? Preparerete questo fantastico dolce da servire a tutta la vostra famiglia? Fatecelo sapere!