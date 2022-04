“Sei incinta di Armando”, Tina Cipollari spiffera tutto al trono over di UeD | VIDEO

Il giudizio di Tina Cipollari colpisce ancora, spiffera tutto davanti alle telecamere di UeD. Al trono over accade l’impensabile. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una scena davvero inimmaginabile. Come ben saprete il trono over è abbastanza diverso dal trono classico. Tutti coloro che fanno parte del cast infatti leggermente più spensierati. I tronisti ed i corteggiatori hanno l’obbligo di comunicare ogni singolo gesto rivolto nei confronti l’uno dell’altro ed inoltre i diretti interessati sono costretti a vedersi solo ed esclusivamente con la presenza delle telecamere attente del programma.

Per quanto riguarda il trono over invece la situazione è ben diversa, ovviamente l’età è ben diversa e per questo motivo infatti il regolamento a loro imposto non è molto ferreo come quello del trono classico. I protagonisti di fatto possono comunicare tra di loro, incontrarsi e dialogare tranquillamente. Ovviamente vi sono delle regole che perfino loro devono seguire, una di queste ad esempio è che, anche se sono abbastanza liberi, devono comunicare alla redazione ogni loro decisione o ogni semplice loro avvicinamento.

A quanto pare però, qualcuno di loro ha deciso di celare alcuni avvenimenti. Sfortunatamente per loro però l’opinionista li ha prontamente sgamati evidenziando il tutto davanti a tutta l’Italia.

Tina Cipollari racconta la verità a UeD: cosa è successo nello studio oggi

Nelle ultime ore i telespettatori affezioni alle vicende trattate nel programma sono rimasti completamente sconvolti davanti alle parole dette dall’opinionista. Dovete sapere che la donna, mentre il cavaliere e la dama parlano come solito fare al centro dello studio, la donna ha spifferato una verità disarmante.

Stiamo ovviamente parlando di Gloria, la quale attualmente ha deciso di frequentarsi con l’ex storico di Ida Platano, ovvero Riccardo Guarnieri. Durante il dialogo la dama però è apparsa alquanto provata, tanto che la conduttrice le ha chiesto se stesse bene. Al che, lei ha risposto semplicemente che avvertiva molto calore.

Situazione abbastanza strana dal momento che tutti coloro che erano presenti nello studio non hanno condiviso la sua sensazione. Proprio per questo motivo l’opinionista ha deciso di dire la sua a riguardo. Secondo Tina infatti la donna sarebbe incinta di Armando. Le ha infatti chiesto il tutto direttamente a lei davanti a tutto il pubblico.

Gloria è l’unica ad avere caldo dentro lo studio

“Non è che sei incinta? Magari di Armando, è passato un po’ di tempo.” – Queste sono le parole dell’opinionista. Dopo averle pronunciate in studio è calato il gelo anche se poi la situazione è stata prontamente sdrammatizzata. Che le supposizioni di Tina siano vere non possiamo affermarlo, non ci resta quindi che attendere per scoprire cosa realmente bolle in pentola.