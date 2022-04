Rita Dalla Chiesa, dopo così tanto tempo salta fuori tutto: obbligata a mollare Forum per lui

By

Svelata la reale motivazione che avrebbe portato la celebre conduttrice Rita Dalla Chiesa ad abbandonare il timone di Forum, ecco tutta la verità.

Rita Dalla Chiesa viene spesso associata al programma di Forum, nonostante ormai non ne sia al timone da parecchi anni.

Questo perché quello di Rita è il volto di Forum, che ha condotto per molto tempo, prima di venire sostituita da Barbara Palombelli.

Finalmente, a distanza di anni, arriva la verità sull’abbandono della conduttrice, che avrebbe lasciato il programma di Canale 5 e di Rete 4 per un motivo particolare.

Il successo di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa è sempre stata una conduttrice amatissima, che ha iniziato il suo percorso in tv nel lontano 1983 in occasione della conduzione del programma Vediamoci sul Due, trasmesso su RaiDue.

Molto presto diventa presentatrice di Forum, trasmissione che condurrà su Canale 5 dal 1988 al 1997, dal 2008 al 2013 e poi su Rete 4 dal 2003 al 2007.

Nel frattempo, la donna è finita sulle principali copertine per il suo matrimonio e in seguito per la sua amicizia eterna con l’amatissimo Fabrizio Frizzi, tristemente scomparso a Roma nel 2018 a causa di una malattia.

Inoltre, Rita si è sempre espressa a sostegno della lotta alla violenza sugli animali e contro ogni tipo di Mafia: ricorderete sicuramente che la donna è la figlia primogenita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla Mafia nel 1982.

Rita è sempre stata amatissima e ha portato a casa enormi soddisfazioni, fino a quando non ha dovuto abbandonare il suo ruolo a Forum. A distanza di anni, ecco che sappiamo qual è il motivo.

Perché la storica conduttrice ha abbandonato Forum

A raccontare tutta la verità sull’abbandono di Forum da parte di Dalla Chiesa ci ha pensato la stessa sostituta della storica conduttrice alle telecamere di Verissimo.

Barbara Palombelli ha parlato di questo tema con Silvia Toffanin, alla quale ha svelato tutta la verità:

“Io fui chiamata di corsa quando lei accettò una proposta per La7. Sì, sono entrata in casa sua, ma il fatto che mi voglia bene mi fa piacere.”

In base alle parole della Palombelli, quindi, Dalla Chiesa avrebbe deciso di lasciare il tribunale televisivo di Mediaset perché interessata a cogliere una nuova opportunità offerta dall’allora Presidente di La7.

Piersilvio Berlusconi, Presidente di Mediaset, allo stesso tempo, in base al contratto non avrebbe potuto permettere a Rita di tenere il piede in due scarpe. Così, la conduttrice è stata obbligata a lasciare Forum.