Miriana Trevisan, che batosta! Pago beccato proprio con lei: la conosciamo molto bene | VIDEO

Miriana Trevisan senza parole. L’ex marito Pago è stato beccato in compagnia di un’altra donna. Non solo la dama in questione è bellissima ma è soprattutto ricchissima e famosissima.

L’ex valletta di Mike Bongiorno e il famoso cantautore sono stati insieme diversi anni. Conosciutisi nel 2002, dopo solo un anno di fidanzamento sono convolati a nozze nel 2003. Dopo 2 anni di matrimonio prendono la drastica decisione di separarsi.

Nel 2007 ritornano però insieme e due anni più tardi mettono al mondo il loro gioiello più grande, l’unico figlio della coppia, Nicola. Nonostante abbiano cercato di ricostruire un matrimonio che da tempo ormai non andava più bene, purtroppo hanno fallito nel tentativo.

Nel 2013 annunciano pubblicamente la fine del loro amore. Da quel momento ognuno di loro ha preso strade diverse ma i due sono rimasti in ottimi rapporti e ancora tutt’oggi continuano a vedersi e a sentirsi.

Dopo la fine del suo matrimonio con Miriana Trevisan, Pago si è legato sentimentalmente ad un volto noto del piccolo schermo, Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. I due sono stati insieme diversi anni ma la loro relazione, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, è finita in maniera davvero burrascosa.

Sebbene i fan abbiano sempre sperato in un ritorno di fiamma tra Pago e Miriana, purtroppo rimarranno delusi. Mentre la Trevisan ha chiuso definitivamente i rapporti con Biagio D’Anelli incontrato nella casa del Grande Fratello Vip, Pago si è sempre proclamato single.

Ma avete visto con chi è stato beccato nelle scorse ore? In compagnia di una donna che non solo è ricchissima e bellissima ma è soprattutto famosissima. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli.

Che cosa ci fanno insieme Pago e la moglie di Paolo Bonolis? Chiaramente non si tratta di una love story, la cosa sembrerebbe nel caso alquanto curiosa, ma di un impegno lavorativo che entrambi si trovano a condividere.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip debutterà con I libri di Sonia prossimamente su Mediaset infinity. Si tratta di un programma nel qual la moglie di Bonolis incontra gli autori di alcuni libri che l’hanno particolarmente colpita.

Ebbene, forse non lo sapete, ma l’ex marito di Miriana Trevisan ha scritto un libro dal titolo Vagabondo per amore e Sonia Bruganelli lo ha ospitato nel suo salotto letterario.

I due, in un video girato da Gabriele Parpiglia, sembrano molto affiatati e i fan sono contenti che Pago, dopo una carriera musicale che non è andata come sperava, possa trovare magari successo in un settore alternativo come quello dell’editoria.