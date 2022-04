“Ma dove sta mettendo le mani?”, Riccardo di UeD si spinge oltre con Ida: che figuraccia!

Riccardo Guarnieri nell’occhio del ciclone. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne è stato beccato dalle telecamere a ‘mettere le mani’ su Ida. Il pubblico è senza parole.

Sono ormai diverse puntate che l’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, è nuovamente nel salotto di Maria De Filippi per trovare l’amore.

Nello studio, la sua anima gemella non è ancora arrivata ma sicuramente ha avuto un incontro particolare, quello con la sua ex fidanzata Ida Platano. Riccardo e Ida sono stati insieme oltre due anni e mezzo ma per problemi legati a incompatibilità caratteriali e gelosia, hanno deciso di dirsi addio.

Ora che si sono ritrovati faccia a faccia in studio, qualcosa di strano è accaduto: che sia scoccata di nuovo la scintilla tra il cavaliere tarantino e la parrucchiera bresciana? Sui social si mormora che in realtà il loro non sia un ritorno di fiamma ma una messa in scena perché i due non si sarebbero mai lasciati e starebbero prendendo in giro tutti.

Mentre Ida lotta ogni giorno in puntata affinché questo pensiero sia inabissato perché non veritiero, Riccardo ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Avete visto dove ha messo le sue mani? Sì, proprio su Ida. Che figuraccia!

Il pubblico è rimasto senza parole dopo aver visto l’ultima puntata di Uomini e Donne. Che cosa ha combinato Riccardo Guarnieri? Come avrete potuto vedere negli ultimi appuntamenti del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, il cavaliere tarantino è tornato in studio dove c’è anche Ida, la sua ex fidanzata.

Sebbene il pugliese abbia iniziato a frequentare un’altra signora, Gloria, con la quale le cose non vanno però affatto bene, si è mostrato ugualmente geloso nei confronti della sua ex compagna.

Proprio nell’ultima puntata del salotto dei sentimenti mariano, Maria De Filippi lo ha fatto accomodare a centro studio con Gloria, ma prima di proseguire con il racconto, la padrona di casa ha voluto che la dama vedesse delle registrazioni riprese dalle telecamere di UeD.

Nel filmato in questione, si vedono Ida e Riccardo a fine puntata parlare in modo affettuoso e vicini più che mai. I loro occhi sorridono di gioia, è come se l’amore non fosse mai finito. Proprio dietro alle quinte, Riccardo però fa un gesto che lascia tutti senza parole.

Ad un certo punto, denigrando l’uomo con il quale Ida ha intavolato di recente una conoscenza, domanda alla sua ex compagna che cosa potesse mai provare, a livello fisico, nei confronti di una persona che è così diversa da lui.

Per evitare di ascoltare la risposta, il cavaliere tarantino mette le sue mani, che si spostano dal corpo della bresciana, alla sua bocca come se volesse a zittirla. Questo gesto non è piaciuto per nulla al mondo dei social che hanno definito Riccardo una persona egocentrica ed egoista, un manipolatore pericoloso.