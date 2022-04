Kate Middleton, chi c’era prima di William? Mica uno qualsiasi: aveva scelto lui | FOTO

Kate Middleton e il principe William sono una delle coppie reali più belle di sempre. Ma sapete chi c’era prima del primogenito di Carlo e Diana nel cuore della bella duchessa? Kate aveva scelto proprio lui.

Avete mai visto l’ex fidanzato di Kate Middleton? Lui è davvero un uomo bellissimo e affascinante ma soprattutto ricchissimo, non una persona comune. Ecco chi c’era nel suo cuore prima del principe William.

William e Kate, la coppia reale più amata di sempre

Chi non sogna un amore come quello di Kate e William? I duchi di Cambridge sono tra i reali più amati di sempre, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo. Sempre sorridenti, complici e affiatati, sembra che la magia dell’amore per loro, nonostante siano passati tanti anni dal primo incontro, sia sempre la stessa.

La duchessa di Cambridge e il principe William si sono conosciuti nel lontano 2001 quando entrambi frequentavano la Saint Andrews University. Il loro fidanzamento è stato ufficializzato nel 2010 e l’anno successivo sono convolati a nozze nell’abbazia di Westminster.

Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: George, Charlotte e Louis, tutti in lizza per ereditare il trono di Inghilterra. Sapete però che prima di sposare il principe William, Kate è stata fidanzata con un uomo altrettanto ricco e bellissimo?

Chi è il bellissimo ex fidanzato della duchessa di Cambridge

Ebbene sì, nonostante Kate Middleton oggi abbia occhi solo per il suo consorte, il principe William, anche lei in passato è stata fidanzata con diversi ragazzi. Sapete però chi è riuscito a conquistare tra tutti il suo cuore? Si tratta di Henry Ropner.

Giovane rampollo di una nobile famiglia, ha frequentato istituti e università private. Come ha conosciuto la Middleton? Dovete sapere che il principe William e consorte, si sono conosciuti nel 2001 quando entrambi erano studenti universitari.

Nel 2003 hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente ma nel 2007 arriva la prima crisi: i due decidono di prendersi una pausa di riflessione. Prima che i media comunicassero al mondo la loro rottura, l’attuale duchessa del Cambridge si rifugiò per qualche settimana in Irlanda con la mamma e un gruppo di amiche.

Di ritorno da questa breve vacanza, iniziò ad uscire con tale Henry Ropner. Il suo nome non è sconosciuto ai più. Ropner non è soltanto l’ex fidanzato della Middleton ma è anche uno dei migliori amici di William, suo ex compagno all’Eton School.

Si è mormorato per tanto tempo che la Middleton avesse iniziato questa relazione con Henry solo per far ingelosire il suo principe. Si racconta che William fosse particolarmente geloso della nuova frequentazione di Kate.

William e Henry Ropner sono sempre stati grandi amici ma il loro rapporto comincia a vacillare quando il principe William esce con l’ex fidanzata di Ropner. Ad oggi, sembra comunque, che William, Kate e Henry siano in buoni rapporti tanto che i duchi di Cambridge sono stati invitati anche al matrimonio di Ropner che nel 2011 ha sposato Natasha Sinclair.

Moro, alto e fisico aitante, possiamo dire che l’ex fidanzato della Middleton è davvero niente male. Ci crediamo che Kate abbia messo gli occhi su di lui!