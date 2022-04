Enrico Papi, un vero peccato che la figlia non la conosca nessuno: troppo bella | FOTO

Avete mai visto la figlia del famigerato Enrico Papi? Lei è davvero bellissima, è un vero peccato che in solo in pochi la conoscano. Ecco tutti i dettagli riguardo la sua vita privata.

Lui ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera che gli hanno consentito di vivere una vita abbastanza spensierata. Il suo nome infatti risuona nelle case di tutti gli italiani da ormai diversi anni per via della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Con il passare del tempo infatti, dopo il suo debutto in questo ambito, in molti hanno iniziato a proporgli nuove offerte lavorative e lui infatti ha ricoperto svariati ruoli.

In molti lo conoscono maggiormente per via del ruolo interpretato nel rinomato programma televisivo Sarabanda, come conduttore. Successivamente la sua carriera ha preso il volo, l’abbiamo visto infatti condurre svariati programmi televisivi di successo, tuttora seguiti dalla maggior parte della popolazione italiana. Nonostante l’incredibile notorietà acquisita negli anni l’uomo ha comunque deciso di mantenere un certo livello discreto di privacy.

Lui non è di certo l’unico ad aver preso questa decisone, molti infatti sono i volti famosi nel mondo dello spettacolo che hanno deciso di tenere lontane le proprie famiglie dai riflettori attenti. Oggi però possiamo dirvi con fermezza che, nonostante gli anni passati, la sua vita privata va a gonfie vele. Per chi non lo sapesse il conduttore è sentimentalmente legato ad una donna di nome Raffaella Schifino. Ebbene si, i due condividono la propria quotidianità ormai da diversi anni.

Enrico Papi, avete mai avuto l’onore di conoscere la figlia? Lei è davvero bellissima

Il noto conduttore televisivo si è legato, sentimentalmente parlando, alla celebre donna ormai da 24 anni. I due di fatto sono convolati a nozze nel lontano 1998 e da allora non si sono mai separati. Entrambi condividono innumerevoli passioni e si amano come se fosse ancora il primo giorno. In pochi però conoscono il frutto del loro amore ed anzi, i frutti del loro amore. Ebbene si, i due hanno ben due figli.

La primogenita, figlia in questione, è ben lontana del mondo dello spettacolo e a quanto pare non le balena affatto l’idea in testa di seguire le orme del padre. Si chiama Rebecca ed attualmente si trova in America per proseguire gli studi. Momentaneamente non sono molte le informazioni trapelate sul suo conto, di fatto non si conosce nemmeno l’indirizzo di studio.

Si sa solo ed esclusivamente che la ragazza decise di studiare e conseguire la specializzazione in America fin dal primo momento che la sua famiglia si traferì temporaneamente in Miami. D’altro canto, anche lei come il padre ama mantenere una discreta privacy.

Per il momento quindi, non c’è alcuna speranza che la ragazza cambi idea, magari Jacopo, secondogenito della famiglia, un giorno quando diventerà grande deciderà di proseguire gli studi seguendo le orme del padre. Non ci resta quindi che attendere e scoprire come si evolverà la situazione. Nonostante questo però, entrambi i genitori sono particolarmente orgogliosi di entrambi i figli.