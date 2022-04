“È scomparsa”, la terrificante notizia poche ore fa: Charlene di Monaco ha lasciato Alberto

Novità inaspettate dal Principato di Monaco: Charlene Wittstock ha lasciato Alberto ed è andata via. La principessa è scomparsa. La terribile notizia ha sconvolto tutti.

Charlene di Monaco torna al centro dell’attenzione. La Wittstock è scomparsa, ha lasciato il sovrano di Monaco e i figli ed è andata via da palazzo reale. Ecco che cosa le è successo.

Charlene di Monaco preoccupa i sudditi

Non si spengono ancora i riflettori su Charlene Wittstock. La moglie di Alberto II, dopo un anno complicato trascorso tra ospedali e ricoveri in cliniche super lussuose, solo da qualche settimana fa ha fatto ufficialmente ritorno alla Rocca ma nella dimora Grimaldi è rimasta davvero pochissimo.

Non è stato semplice per lei ritornare nel Principato che attende con ansia la sua guarigione definitiva affinché torni il prima possibile a svolgere i suoi doveri istituzionali e di corte.

Ma Charlene, alla quale la vita da reale adesso inizia a stare un po’ stretta, sembra aver raggiunto un accordo con il marito: godere dei suoi spazi prima di rientrare ufficialmente nelle vesti da principessa.

Eppure, il patto con il sovrano monegasco sembra essere stato già tradito. Solo qualche ora fa è arrivata la terribile notizia: la Wittstock è scomparsa di punto in bianco, ha lasciato Alberto e il Principato ed è volata via.

Dove si ‘nasconde’ la consorte di Alberto II

Charlene di Monaco non si vedeva da tanto tempo. Finalmente, in occasione di Pasqua, è stata rilasciata una foto ufficiale che la ritrae in compagnia del marito e dei suoi gemellini, Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontana per diverso tempo a causa di alcuni problemi di salute.

Con il volto più paffutello dovuto probabilmente all’assunzione di farmaci, la principessa è apparsa agli occhi dei sudditi irriconoscibile ma ugualmente bellissima. Con questo scatto che doveva sancire il ritorno a palazzo della principessa di Monaco, si credeva che tutto si fosse finalmente regolarizzato e che Charlene potesse ritornare a svolgere il suo ruolo da regnante ma così non è stato.

Giunge una terribile notizia e a comunicarla è la rivista Le Palais che ha lasciato tutti interdetti: la moglie di Alberto II, è scomparsa, ha mollato il consorte ed è volata di nuovo lontano da Monaco.

Dove si è rifugiata la regnate? E, per quale ragione? A quanto pare, la Wittstock ha deciso di volare in Corsica che per tanti aspetti le ricorda un po’ il suo paese natio, il Sudafrica, per concedersi qualche altra settimana di riposo prima di rientrare nuovamente a palazzo reale.

Secondo la rivista francese, la principessa sarebbe ospite di un amico miliardario. Perché Alberto non si trova con lei? La risposta è semplice: il sovrano deve continuare a presenziare agli eventi pubblici e ufficiali alla Rocca così come anche i gemellini che ormai assumono un ruolo sempre più preponderante nel Principato.