“Chiesto il divorzio”, catastrofe in casa reale: Carolina di Monaco non ha più scelta

Carolina di Monaco non ha più scelta: ha chiesto il divorzio. Un nuovo dramma coinvolge la famiglia Grimaldi. Questa volta la sorella di Alberto II non ha potuto fare diversamente. Ecco che cosa sta succedendo a Monaco.

Nuovo dramma si abbatte sulla Rocca: Carolina di Monaco costretta a chiedere il divorzio. Questa volta la sorella di Alberto II fa sul serio. Ecco perché ha preso questa decisione.

Carolina di Monaco vuole il divorzio

Primogenita di Ranieri III e della compianta Grace Kelly, Carolina Grimaldi è la sorella maggiore del principe Alberto II e di Stéphanie, nonché terza in linea di successione al trono monegasco.

Sempre tranquilla e riservata, è considerata ancora tutt’oggi il pilastro di una delle dinastie più famose e antiche del mondo. La sua vita sentimentale è stata molto turbolenta. Dopo un primo matrimonio avvenuto nel 1978 con il banchiere francese Junot che è stato poi annullato nel 1992 dalla sacra Rota, convola a nozze con l’italiano Stefano Casiraghi nel 1983.

Sembrava un amore magico, il loro, finito però tragicamente con la morte di Stefano in un terribile incidente. Nel 1999 Carolina ritrova il sorriso accanto ad Ernesto Augusto di Hannover ma anche con lui le cose non vanno nel verso giusto e dal 2009 sono separati ma il divorzio non è ancora arrivato, almeno fino ad ora.

Per quale ragione? La principessa non vuole creare scandalo nel Principato né tantomeno mettere a rischio il suo titolo di Altezza reale ma adesso sembra essersi decisa, il divorzio è l’unica soluzione per porre fine ad una questione umiliante per la famiglia Grimaldi.

La principessa di Monaco ha preso la sua decisione

Secondo quanto riportato dalla rivista Point De Vue, la principessa Carolina di Monaco non ha più alcun dubbio, vuole il divorzio definitivo dal principe Ernesto Augusto di Hannover. Il nobile che tra l’altro è un parente di Elisabetta II, Regina d’Inghilterra, ha vissuto un matrimonio molto turbolento con la sorella di Alberto II.

Più volte i due ex coniugi sono stati in crisi per via dei numerosi tradimenti di lui ma adesso la questione diventa ancora più seria. La principessa di Monaco ha tolto al suo compagno ogni supporto in una causa legale che riguarda la proprietà di Marienburg.

Il marito di Carolina ha regalato questo castello a suo figlio nel 2001 ma per ristrutturarlo, dato che era quasi fatiscente, erano necessari oltre 30 milioni di Franchi, ragion per cui il suo erede ha deciso di vendere la proprietà ad una cifra simbolica di 1 euro allo stato tedesco.

Questo gesto non è andato giù al Principe. Carolina non ha dato, come si credeva, il sostegno a suo marito, che tra l’altro è stato trascinato in giudizio per violenza e percosse ai danni di un poliziotto, anzi, si mormora che la principessa sia stanca e voglia divorziare.

Questi scandali gettano infamia su Carolina e sulla reputazione del Principato di Monaco ed ora la sorella di Alberto II è davvero stufa.