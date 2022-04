Dopo l’avventura nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono mostrati sempre più innamorati. Ma secondo alcune indiscrezioni, in questo periodo stanno attraversando una forte crisi.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è terminata già da diverse settimane, ma la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié continua ad essere sotto i riflettori. In queste ultime settimane, infatti, si vocifera che i due stiano attraversando un periodo di crisi: scopriamo cosa è accaduto.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: aria di crisi? La verità

Purtroppo, non è un periodo facile per Lulù e Manuel Bortuzzo. I due dopo la fine del reality di Alfonso Signorini si sono mostrati molto vicini, ma a quanto pare, il lo rapporto non procede affatto come i fan speravano.

Diverse settimane fa, Franco Bortuzzo, il padre del famoso nuotatore, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Chi, che la principessa Selassié non è la ragazza giusta per suo figlio. Anche Lulù ha ammesso di non essere riuscita ad instaurare un feeling con la famiglia del famoso nuotatore, infatti, ha raccontato:

“Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace”.

Ciò avrebbe potuto influire negativamente sulla loro relazione. Nelle scorse ore, il famoso influencer Amedeo Venza ha raccontato cosa sarebbe successo poche ore fa. Un gesto che Lulù non si sarebbe mai aspettata da lui: scopriamo cosa è accaduto.

Lulù Selassié, tradita proprio da lui | Il gesto impensabile

Secondo alcune voci Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non starebbero affrontando un bel periodo, dato che i ragazzi sarebbero molto delusi dal fatto che la famiglia del nuotatore non riesca ad accettare la principessa.

Nelle scorse ore, è accaduto l’impensabile. Kevin Bortuzzo, il fratello minore di Manuel, ha prima tolto il “follow” su Instagram alla Selassié e poi ha condiviso, attraverso le Instagram Stories, un selfie con Federica Pizzi, la storica ex fidanzata del giovane nuotatore.

Kevin Bortuzzo beccato insieme all’ex di Manuel, Federica… (FONTE AMEDEO VENZA) pic.twitter.com/54o1LMzmqe — Ginevra (@Ginevracasalin) April 19, 2022

Un gesto che confermerebbero le voci di questi giorni sulla coppia. A parlarne è stato anche il noto esperto di gossip, Amedeo Venza. Eppure tra Kevin e la principessa etiope sembrava esserci un bel legame, ma a quanto pare nessuno della famiglia Bortuzzo sembra approvare la relazione tra Manuel e Lulù.