Barbara D’Urso dove vive? Preparatevi, sembra un palazzo reale: che meraviglia | FOTO

By

La conduttrice Barbara D’Urso sul lavoro non si ferma mai. Ecco perché può permettersi una casa che sembra una reggia. Vediamo perché.

In questi mesi Barbara D’Urso è occupata in tv con La Pupa e il Secchione Show.

Barbara D’Urso è ancora la regina di Mediaset?

La conduttrice Barbara D’Urso è ancora al timone di Pomeriggio 5. Nonostante questo, ha perso alcuni programmi di punta come Live Non è la D’Urso. Attualmente, infatti, è stata relegata a condurre La Pupa e il Secchione Show dove, ogni martedì sera, sfoggia i suoi completini ispirati ad un celeberrimo marchio d’alta moda francese.

Nata nel 1957 ha all’attivo persino delle fiction in cui è stata protagonista come, ad esempio, La Dottoressa Giò.

Dove vive?

La casa di Barbara D’Urso si trova a Cologno Monzese, nelle vicinanze degli studi dove deve lavorare per girare ogni giorno Pomeriggio 5. Benché la sua dimora si trovi alle porte di Milano, la sua casa è immersa nel verde. In questo modo, pur essendo vicina al lavoro, può trovare il tempo per rilassarsi lontano dallo stress quotidiano.

Com’è fatta la dimora di Carmelita, come ama essere chiamata dai fan? Ciò che salta all’occhio dei fan, che possono ammirare la casa della D’Urso attraverso gli scatti e le storie di Instagram, è che la dimora è completamente bianca: dai pavimenti, ai mobili alle pareti.

Anche il parquet è chiaro, come pure il marmo che riveste i bagni. In uno c’è una grande vasca spaziosa, ovviamente bianca. Non mancano gli specchi dove la conduttrice ama scattarsi i suoi celeberrimi selfie.

La D’Urso ama farsi scattare foto nella sua dimora non solo quando si rilassa ma anche quando si mette ai fornelli. Notoriamente, infatti, la conduttrice si diletta molto in cucina. Durante il lockdown amava fare stories per intrattenere i suoi fan mentre si cimentava ai fornelli.

La stanza da pranzo è corredata da un tavolo molto grande. A fargli da sfondo un quadro di arte pop. A dare quel tocco in più alla casa anche innumerevoli peluches a forma di orso, i suoi preferiti, che lei stessa chiama orsi amici. La sua è una vera e propria collezione. Non è escluso che li porti a letto con se, dove ama leggere e salutare i suoi followers per la buona notte.