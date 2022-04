I sofficini al formaggio fatti in casa sono un salva cena velocissimo e gustoso, anche più di quelli acquistati al supermercato!

Pronti in pochissimo tempo, appena 20 minuti, non solo sono gustosi ma anche light, un motivo in più per farli e non attentare alla nostra linea, hanno appena 79 calorie!

Sofficini al formaggio con solo 5 ingredienti

Non c’è bambino che non chieda alla propria mamma di fare dei sofficini, a volte siamo titubanti nell’accontentarli, ma con la ricetta che segue non ci saranno più esitazioni.

Inoltre queste croccanti mezze lune possono essere cotte sia fritte che al forno e gli ingredienti, tutti prodotti che troviamo facilmente in casa. Nella preparazione dei sofficini fatti in casa possiamo lasciare andare la fantasia e provare altre varianti oltre a quelle fornite dalla Findus.

Ai nostri figli piace un formaggio più delicato? Nei loro sofficini metteremo un cuore di formaggio dolce, mentre per noi un tocco di particolarità con del taleggio o del gorgonzola. Spazio alla fantasia!

Nella preparazione dei sofficini che segue è presente un ripieno morbido e leggero fatti con una base di pomodoro in salsa e del formaggio a pasta filata.

È possibile anche aggiungere il prosciutto cotto, oppure realizzarli nell’altra versione molto conosciuta a base di spinaci e ovviamente il formaggio filate che conferisce la sua cremosità. Per completare la cena o il pranzo una bella insalata mista o delle verdure grigliate a piacere, e il piatto è in tavola.

Dunque vediamo cosa occorre per preparare dei gustosissimi sofficini al formaggio!

Ingredienti per 6 sofficini

3 belle fette di pane bianco per tramezzini ( o pane in cassetta)

3 sottilette di formaggio

Pomodoro in salsa q.b.

2 bianchi d’uovo

Pangrattato q.b.

Preparazione

Prima di tutto è necessario spianare le fette di pane servendosi di un mattarello per renderle più sottili, ma senza esagerare. Poi, usando un tagliapasta rotondo, ritagliare dei dischi.

Quindi inserire il ripieno composto da un cucchiaino di pomodoro in salsa e pezzi di sottiletta su ogni disco. Poi chiudete ogni disco e premete i bordi con una forchetta per fermarli in modo che non si aprano. Questo ci consente anche di dargli un aspetto decorativo.

Poi, immergere i nostri sofficini al formaggio in una scodella con i bianchi d’uovo, per poi passarli nella ciotola ricolma di pane grattato e cospargerli per bene tutti.

Disporre i sofficini su una placca su cui avremo messo un foglio di carta da forno e metterli a cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 10 minuti. Saranno dorati e croccanti all’esterno, ma morbidi all’interno con un anima interna gustosa e filante.