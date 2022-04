“Scomparso il principino Louis”, panico in casa reale: tutti i sudditi sono alla ricerca

By

Il panico si diffonde nella Royal Family: “il principino Louis è scomparso”. I sudditi ne sono alla ricerca. Che cos’è accaduto al terzogenito di William e Kate? Facciamo luce su questa misteriosa vicenda.

I sudditi del Regno Unito sono preoccupati per il terzogenito dei duchi di Cambridge: il principino Louis è scomparso. Che cosa gli è successo? Ansia e preoccupazione a Buckingham Palace.

Panico nella Royal Family

Paura nella Royal Family: il principino Louis, il terzogenito di William e Kate è scomparso. I sudditi si chiedono che fine abbia fatto il piccolo di casa Windsor-Middleton.

Sicuramente, i duchi di Cambridge sono considerati tra i reali più amati delle varie dinastie presenti nel mondo. Lui, perfetto nel suo ruolo da principe e lei, seppur non ha nobili natali, sembra essere nata per fare la nobildonna. Kate ricopre in maniera impeccabile il ruolo di duchessa.

Sempre sorridenti, affabili e rispettosi del protocollo, sono indubbiamente i preferiti della Regina Elisabetta o almeno questo è quello che si mormora tra i corridoi di Buckingham Palace.

Sposati dal 2011, sono genitori di tre splendidi figli: George nato nel 2013, Charlotte nata nel 2015 e Louis nato nel 2018. Proprio il terzogenito di casa Windsor-Middleton ha destato preoccupazione nei sudditi del Regno Unito: il principino è sparito. Che cosa gli è successo? Ansia e preoccupazione pervadono Buckingham Palace.

Il principino Louis è scomparso

Louis è il terzogenito di William e Kate. Nato il 23 aprile 2018, è quinto in linea di successione al trono britannico, dopo il Principe Carlo, il Principe William, George e Charlotte.

Nato Al Saint Mary Hospital dove anche i suoi due fratellini hanno visto la luce, è il più piccolo di casa Windsor-Middleton. Descritto da persone vicine alla famiglia reale ma anche dagli stessi duchi di Cambridge come vispo e giocherellone, è il terremoto della casa reale.

Proprio lui sta preoccupando però i sudditi inglesi: il principino è scomparso, di Louis si sono perse le tracce. Che fine ha fatto il fratellino di George e Charlotte?

I sostenitori della famiglia reale possono stare tranquilli, non facciamo riferimento a sequestri o a terribili notizie di questo genere che spesso coinvolgono, purtroppo i nobili, ma al fatto che, ultimamente, agli eventi pubblici, dell’ultimogenito di William e Kate non c’è mai traccia.

Domenica 17 aprile si è tenuta la consueta messa di Pasqua e William e Kate hanno presenziato al rito facendo le veci del Principe Carlo e della Regina Elisabetta, al Saint George’s Chapel.

Vestiti tutti abbinati, con abiti dai toni blu scuro per William e George e azzurro pastello per Kate e Charlotte, i sudditi hanno notato che mancava all’appello proprio il principino Louis. Perché l’ultimogenito dei duchi di Cambridge non ha preso parte al rito religioso?

Esperti reali e fonti vicine alla famiglia dei Cambridge fanno sapere che il principe Louis non presenzia ad eventi pubblici importanti per via della sua giovane età.

Tenerlo infatti fermo è davvero difficile. Quando sarà più grande, anche lui potrà prendere parte ad eventi importanti proprio come ora stanno facendo George e Charlotte che sono diventati ormai dei reali perfetti.