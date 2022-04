Romina Power ‘asfalta’ Albano, dopo anni arriva la ripicca: nessuna ci è mai riuscita così bene

Romina Power ‘asfalta’ pubblicamente Albano. Dopo tanti anni arriva la ripicca social. Nessuno si aspettava un gesto del genere da parte della cantante americana. Ecco che cosa ha fatto.

C’è tensione nell’aria tra Romina Power e Albano Carrisi? Lei lo ha asfaltato pubblicamente. Avete visto che cosa ha fatto la famosa cantante americana? Dopo anni arriva la ripicca.

Albano e Romina, storia di un grande amore

Albano Carrisi e Romina Power hanno rappresentato per anni la coppia perfetta, non solo nella vita ma anche sul lavoro. I due cantanti con le loro canzoni hanno fatto crescere e innamorare generazioni diverse.

Sposatisi giovanissimi, hanno messo presto su famiglia mettendo al mondo quattro meravigliosi figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina junior. Purtroppo una terribile tragedia li ha divisi per sempre: la scomparsa della loro primogenita.

Di Ylenia si perdono le tracce nel Natale del 1994. La giovane si trovava a New Orleans, in America e da lì purtroppo non ha più fatto ritorno. Per anni Albano ha sperato di rincontrare la figlia ma si è arreso al triste destino e ha ottenuto una sentenza di morte presunta.

Non la pensa allo stesso modo Romina che ancora tutt’oggi è speranzosa di poter riabbracciare, prima o poi, la sua primogenita. Questa tragedia ha mandato in frantumi una famiglia che sembrava perfetta e un amore che pareva indistruttibile.

Sono passati tanti anni da quando Albano e Romina hanno deciso di separarsi ma dopo oltre 16 anni di silenzio, i due sono ritornati ad essere una coppia, almeno sul lavoro. Avete visto però l’ultimo gesto della Power? La cantante lasciato tutti di stucco: ha ‘asfaltato’ pubblicamente l’ex marito.

La cantante americana ‘asfalta’ pubblicamente Albano

C’è tensione tra Romina Power e Albano Carrisi? Sbirciando sui social della cantante americana verrebbe da dire proprio di sì. Avete visto che cosa ha pubblicato la famosa artista internazionale?

Romina è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove condivide con i suoi tantissimi seguitori momenti della sua vita privata e professionale. Da diversi anni la cantante americana si è convertita alla religione buddista, pratica yoga e predica pace e serenità.

Ma proprio dai suoi social arriva la pubblicazione di una Instagram Story che ha tutto il sapore di essere una frecciatina rivolta al ex compagno Albano Carrisi. Nel filmato in questione, Romina ha condiviso le parole di una counselor ed educatrice che parla dell’amore.

In particolare, la donna che ha il nome di Margi Bowden, istruisce i suoi seguitori sull’amore affermando che un partner amorevole è colui che rispetta la propria compagna, che la aiuta a realizzare i propri sogni senza chiedere niente in cambio e soprattutto è colui che non vorrebbe mai vedere infelice l’altra metà del cuore.

Che questo messaggio sia davvero rivolto ad Albano? I fan credono di sì, ma per ora, sono solo supposizioni. Solo qualche settimana fa il cantante di Cellino San Marco è stato intervistato da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo e parlando della sua relazione con Loredana Lecciso ha affermato che i due non hanno intenzione di sposarsi.

La ragione? Albano ha dichiarato che il matrimonio passato che si è concluso con un divorzio lo ha fatto molto soffrire e non ha intenzione di ripetere un’esperienza traumatica del genere. Che Romina se la sia presa e abbia replicato così?