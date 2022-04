Isola dei Famosi, sviene davanti a tutti: corrono a chiedere aiuto | Scene mai viste prima d’ora

Attimi di panico sull’Isola dei Famosi: sviene davanti a tutti e i naufraghi corrono a chiedere aiuto. Mai viste scene del genere prima d’ora. Ecco che cosa è successo in Honduras.

Concorrente dell’Isola dei Famosi fa preoccupare tutti: sviene dinanzi agli altri naufraghi. Panico in Honduras. Ecco che cosa è accaduto e a chi.

Panico sull’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2022 non smette di sorprendere. Ogni nuova puntata si conclude con colpi di scena inaspettati. I naufraghi di quest’anno piacciono tanto ai telespettatori che li seguono con affetto, intrepidi a scoprire, nei due appuntamenti settimanali, che cosa è successo sull’isola.

Anche il daytime è seguito tantissimo. I dati di ascolto che il gioco di sopravvivenza sta registrando da qualche puntata a questa parte, sono davvero sorprendenti e il merito non è solo di Ilary Blasi che con la sua ironia e solarità fa divertire il pubblico ma anche dei concorrenti che tengono alta l’attenzione dei telespettatori.

A proposito dei naufraghi, sapete che proprio un amatissimo concorrente si è sentito male ed è svenuto davanti a tutti? Scene di panico mai viste prima d’ora. Scopriamo che cosa è successo sulla spiaggia honduregna.

Chi è il naufrago che è svenuto e ha perso i sensi

Nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi è venuta fuori una verità di cui nessuno sapeva nulla: un amatissimo concorrente è svenuto facendo preoccupare sia la produzione che i naufraghi, i quali hanno chiesto immediato soccorso. Protagonista del triste episodio è Ilona Staller.

Cicciolina si è sentita in questi giorni poco bene e come ha spiegato poi Alvin nella diretta di lunedì, per problemi di salute, non ha potuto prendere parte alle prove. Ilona Staller ha preso lei stessa parola per raccontare ad Ilary e ai telespettatori la sua settimana difficile:

“Ilary sono stata molto male. Sono svenuta e sono stata portata in ospedale. Mi hanno messo le flebo perché ogni volta che mi alzavo cadevo. È stata molto dura questa settimana per me”.

Non sappiamo che cosa sia davvero successo alla naufraga, probabilmente, si dice che un calo di pressione o la fame le abbiano giocato un brutto scherzo. Fortunatamente Cicciolina si è ripresa e sta meglio, pronta ad affrontare le prossime sfide che l’Isola ha in serbo per lei.

Intanto nelle nomination avvenute proprio nel corso dell’ultima diretta, molti naufraghi hanno votato Ilona come concorrente da mandare al televoto. Vladimir Luxuria ha cercato di vederci chiaro e ha chiesto ai partecipanti se la Staller avesse loro fatto la richiesta di abbandonare l’Isola.

Interviene la stessa Cicciolina che risponde di voler proseguire senza dubbio la sua avventura in Honduras dichiarando che i suoi compagni l’avranno votata solo perché la vedono particolarmente stanca.

Nel frattempo sui social, il popolo del web si scatena e diverse sono le teorie fatte. Molti credono che Ilona abbia in realtà chiesto ai suoi compagni di nominarla in modo da uscire tramite il televoto senza dover pagare una esosa penale per abbandono del gioco.