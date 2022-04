Isola dei famosi, quanto prende Alessandro? Il figlio di Carmen guadagna più di un medico | Assurdo

Quanto guadagna il famoso naufrago Alessandro, figlio di Carmen di Pietro, all’Isola Dei Famosi? Cifre davvero esorbitanti: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il giovane ragazzo ha iniziato questa incredibile esperienza presentandosi all’interno del cast al fianco della madre. I due hanno fin da subito conquistato il pubblico, il quale si è molto affezionato ai due protagonisti. In diverse occasioni il giovane ragazzo ha attirato notevolmente l’attenzione dei telespettatori per via dei suoi numerosi interventi. Lo abbiamo visto infatti discutere innumerevoli volte con la madre.

Pare infatti che il figlio sia molto legato a lei ed inoltre sia incredibilmente geloso. Svariate volte il ragazzo ha ripreso pubblicamente Carmen per via di alcuni costumi molto striminziti. Insomma, tutti coloro che seguono attentamente il programma sono particolarmente interessati all’evolversi del loro percorso.

La loro presenza all’interno del programma quindi ha iniziato a destare sospetti ed in molti hanno iniziato a porsi alcune domande. Alcune di queste sono principalmente legate al guadagno che entrambi percepiscono restando all’interno dell’isola in compagni di tutti gli altri concorrenti che tuttora affrontano le innumerevoli sfide per garantirsi un continuo del loro percorso. Vediamo quindi effettivamente a quanto ammonta il loro stipendio.

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, quando guadagna all’Isola Dei Famosi?

Come ben saprete tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso del genere devono fare i conti con innumerevoli fattori. Questo avviene principalmente in ogni reality, in questo però la vita è molto più complicata. Per chi non lo sapesse all’interno del Grande Fratello Vip solitamente i concorrenti venivano pagati circa 5/6 mila euro alla settimana. Ovviamente questi guadagni sono diversi per ogni concorrente, i quali dipendono principalmente dalla notorietà acquisita nel tempo.

Per quanto riguarda il guadagno dei naufraghi che hanno deciso di partecipare a questa edizione invece, il guadagno è leggermente più alto dal momento che mancano praticamente ogni confort ed inoltre devono procurarsi il cibo da soli.

Alessandro, come già anticipato partecipa con la madre, i due seppur presentati inizialmente come coppia, ovviamente ottengono un guadagno singolare. Pare che ognuno di loro settimanalmente circa 7 mila euro. Ebbene si, per quanto possa apparire sorprendente, lui ottiene un guadagno incredibilmente superiore perfino ai Vip presenti nello scorso reality mandato in onda.

Anche se i soldi promessi appaiono un vero affare dovete tener conto che giorno dopo giorno tutti i naufraghi vivono la loro quotidianità all’estremo. Bisogna però anche ammettere che quando lui tornerò a casa avrà un conto in banca esorbitante.