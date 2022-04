By

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, nessuno si sarebbe mai aspettato di un malore del genere, anche la conduttrice del reality è rimasta sconvolta. Il terribile imprevisto ha colpito proprio lei: scopriamo di più.

Purtroppo, una delle protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto un malore improvviso, l’intervento di una troupe di medici è stata necessaria: scopriamo cosa è successo in Honduras nelle scorse ore.

L’Isola dei Famosi, il terribile malore

L’Isola dei Famosi, non è un reality semplice, ci sono tantissime sfida da affrontare sia a livello fisico e psicologico. Proprio per questo, può capitare che i concorrenti abbiano dei mancamenti. E’ proprio quello che è successo a Floriana Secondi, la protagonista indiscussa di questa edizione.

Nella scorsa puntata è tornata in studio dopo essere eliminata dal reality show al televoto contro Clemente Russo e Laura Maddaloni. La sua esperienza è stata breve ed intensa, fatta da alti e bassi.

Ma nello studio del reality, si è lasciata andare ad una confessione inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, l’ex naufraga è stata colpita da un malore improvviso. Floriana ha raccontato:

“Nonostante io sia una coatta romana ho avuto un blocco intestinale e renale. Ringrazio infatti i medici dell’Honduras. Voglio ringraziarti Ilary per questa opportunità.”

Siamo tutti con te Floriana ❤ pic.twitter.com/3feIWkslEf — Marietta (@Mariettamitica) April 20, 2022

Adesso che sono trascorsi diversi i giorni da quando ha avuto il malore, si è ripresa. Ovviamente la sua carica e la sua simpatia non mancheranno, dato che la rivedremo in studio tra gli eliminati a commentare le vicende dei suoi ex compagni d’avventura.

Floriana Secondi dopo L’Isola dei Famosi

L’avventura di Floriana Secondi è stata breve, ma ci ha regalato comunque tantissime risate e divertimento. Nonostante non sia rimasta per molto tempo a L’Isola dei famosi ha lasciato il segno. Dopo essere stata eliminata dal reality, è tornata sui social, dove attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato:

“Ciao a tutti, purtroppo finisce qui la mia Isola dei famosi 2022, spero di non aver deluso le vostre aspettative. Io ce l’ho messa tutta, non potevo fare altro che essere me stessa, la vulcanica Floriana di sempre”.

Ha anche rivelato di sperare di veder trionfare in questa edizione, Lory Del Santo. Con la donna ha stretto un legame bellissimo, malgrado la Secondi abbia litigato con la maggior parte dei concorrenti.