Edoardo Tavassi, ve lo ricordate 10 anni fa? Era magrissimo e senza un filo di barba | FOTO

Il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi a cui partecipa proprio al fianco della sorella. Ma avete mai visto com’era 10 anni fa? Era completamente un’altra persona, davvero irriconoscibile: vediamolo.

Chi è Edoardo Tavassi: tutto sul fratello di Guendalina

Classe 1985, nato a Roma sotto il segno dello scorpione. Edoardo è il fratello di Guendalina Tavassi, l’influencer che divenne nota per la sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. Lui lavora in ambito medico, precisamente è un videomaker che registra interventi di chirurgia plastica e il prima e dopo delle operazioni.

Della sua vita privata sappiamo che è stato fidanzato con Lucia Martella per diverso tempo. Ma la storia d’amore più discussa è stata proprio quella con la famosissima attrice, Diana Del Bufalo, nel 2020.

I due sono stati insieme solamente 7 mesi, però, dopo la fine della loro relazione sono rimasti in ottimi rapporti, infatti, ancora oggi sono ottimi amici. Oggi Edoardo Tavassi è un naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e sta vivendo questa fantastica avventura insieme a sua sorella.

Ma non tutti sanno che, anni fa, è apparso nel piccolo schermo soltanto una volta, quando Guendalina era una concorrente del Grande Fratello. Edoardo fu protagonista di un accesissimo scontro con un altro partecipante del reality, Pietro Titone. Dalle immagini, vediamo che era completamente diverso, il cambiamento è incredibile: scopriamo di più.

Il cambiamento incredibile di Edoardo Tavassi | FOTO

Edoardo Tavassi, ha sempre cercato di tutelare la sua privacy, infatti, non ama stare sotto i riflettori. Lo sappiamo bene dato che sono ben 10 anni che non appare in televisione. E’ passato tantissimo tempo e il suo è stato un cambiamento incredibile.

Oggi lo vediamo con dei capelli foltissimi e ha anche diversi tatuaggi. All’epoca, invece, non era così, non aveva nemmeno la barba ed era ancora più magro. Dal filmato, possiamo notare il suo sconvolgente cambiamento.

edoardo tavassi x derattizzazione anche sull’isola pic.twitter.com/t9wporFqMd — chià (@demag0gica) March 31, 2022

Edoardo ha 35 anni, ma si mantiene comunque in perfetta forma, il suo aspetto è molto curato e dobbiamo dire che la sua simpatia non è mai cambiata, infatti, grazie alla sua ironia sta appassionando il pubblico di Canale 5 in questa sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022.