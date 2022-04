Bonus decoder, fai domanda prima che sia troppo tardi: te lo portano a casa | Tutto gratis

Ecco la nostra semplice guida che ti spiega come ottenere il bonus decoder a costo zero e direttamente a casa tua senza alcuno sforzo.

Arriva il nuovo decoder e assieme a lui l’agevolazione per tutti coloro che, possedendo i requisiti, desiderino ottenerlo gratis e direttamente a casa propria.

Non vi resta che continuare a leggere per scoprire come richiedere questo apparecchio essenziale per la vostra televisione!

Bonus decoder: cos’è e tutti i requisiti per beneficiarne

Il Bonus decoder è un’agevolazione pensata dal nostro Paese per aiutare tutte quelle persone che non possono permettersi l’acquisto di un apparecchio di questo tipo.

Il beneficio è destinato soprattutto alle persone anziane, che non conoscono il mondo della tecnologia e che quindi non hanno idea di quale sia l’apparecchio migliore da comprare.

Ecco nel dettaglio i requisiti per ottenere il Bonus decoder:

essere un cittadino italiano con età pari o superiore a 70 anni ;

; possedere una pensione con ammontare annuo non superiore ai 20.000 euro ;

; essere intestatari del canone Rai oppure essere stati esentati dal pagamento dello stesso.

In realtà, possono beneficiare dell’agevolazione anche tutte quelle famiglie, senza limiti di ISEE inferiore ai 20 mila euro, che abbiano già beneficiato del bonus rottamazione TV.

E non è tutto, perché gli anziani che usufruiranno del Bonus Decoder potranno anche accedere al bonus rottamazione TV.

Come richiedere l’agevolazione data dal Bonus

Per inviare richiesta d’agevolazione, bisogna mettersi in contatto con gli uffici postali, recandosi in sede, tramite contatto telefonico o in modalità telematica.

Se decideste di inoltrare la vostra richiesta recandovi direttamente in sede, vi basterà andare in uno degli uffici della vostra città agli orari di apertura.

Per quanto riguarda, invece, il contatto telefonico, il numero è il seguente: 800.776.883, a cui è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Durante la fase di inoltro della domanda, bisognerà munirsi di tutti i dati necessari che dimostrino possediate i requisiti. Stiamo parlando dei dati contenuti in documenti quali il codice fiscale o la tessera sanitaria e la carta di identità.

Una volta comunicati i dati, bisognerà dare le proprie disponibilità di consegna fornendo i dati di domicilio o di residenza e gli orari in cui sarà possibile recapitare il decoder.

Dopo l’avvenuta consegna, in fase di installazione e di configurazione del decoder, ci si potrà mettere in contatto al numero 800.776.883, per ricevere assistenza.

Che aspettate? Non vi resta che mettervi immediatamente in contatto con gli uffici preposti per ottenere il nuovo decoder!