UeD, Ida Platano e Riccardo incastrati davanti a tutti: l’hanno fatto di nascosto | FOTO

Colpo di scena a UeD, la dama Ida Platano ed il famoso cavaliere Riccardo beccati da tutti quanti, il gesto fatto di nascosto non è passato inosservato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete nelle ultime settimane è tornato all’interno dello studio il famoso cavaliere, ex dell’attuale dama. La sua presenza all’interno del programma ha agitato il pubblico dal momento che, dopo svariati momenti trascorsi insieme, il suo nome continua tuttora a turbare la dama. È passato ormai molto tempo dalla loro separazione eppure ogni qualvolta la conduttrice pronuncia il suo nome o semplicemente mette in discussione la loro storia la dama inizia prontamente ad agitarsi.

Ad oggi sono numerose le frequentazioni iniziate dalla donna, ognuna di queste però ha ottenuto sempre lo stesso finale. Molti sono appunto i dubbi che sono sorti agli opinionisti, i quali hanno il compito di prestare molta attenzione ai dettagli così da poter intervenire nel momento opportuno.

Il loro avvicinamento inaspettato dopo l’entrata all’interno dello studio è apparso praticamente studiato dai diretti interessati. In molti infatti si sarebbero aspettati una reazione completamente diversa da quella mostrata dalle riprese. A confermare i numerosi dubbi sono proprio alcuni scatti che li incastrerebbero spudoratamente.

Ida Platano e Riccardo di UeD beccati insieme: è tutto pianificato nel minimo dettaglio

Nonostante la grande storia d’amore vissuta, i due si sono separati definitivamente qualche tempo fa. Da allora le loro strade non si sono più incrociate, apparentemente. Da quando il cavalieri ha di nuovo messo piede nel programma però entrambi appaiono alquanto vicini, anche fin troppo se si tiene conto del loro vissuto. Per questo motivo infatti, come vi abbiamo già anticipato hanno iniziato ad insospettirsi. A quanto pare i dubbi di molti hanno ottenuto delle prove che confermerebbero la veridicità dei numerosi chiacchiericci. A far trapelare la notizia è stata proprio Deianira Marzano, la quale ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono separati.

Nonostante questo però vi sono alcuni dettagli che non soni passati affatto inosservati. Gli scatti in questione sono stati pubblicati dai diretti interessati, separatamente. I due si trovavano a cena insieme a quanto pare, il tutto viene confermato da alcuni piccoli dettagli.

Negli scatti infatti si intravede la giaccia e la maglia di Ida, utilizzate in diverse occasioni. A quanto pare quindi i due si sono visti all’insaputa di tutti, non comunicando il tutto alla redazione. Questo ovviamente è inaccettabile e viola le regole a loro imposte. Come andrà a finire tra i due?