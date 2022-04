By

Ecco qual è la moneta di euro più rara per la quale si possono ottenere fino a 30 mila euro, nessuno se lo aspettava.

Siamo sicuri che almeno una volta avrete dato un’occhiata alle monete in vostro possesso per capire se ne aveste di rare.

E quella volta, sicuramente, sarete rimasti delusi dalle vostre aspettative, sia perché non avrete trovato monete rara che perché avrete avuto molta difficoltà nel riconoscerle.

Oggi, però, ci pensiamo noi a dirvi quali sono le monete di euro che valgono di più e che potrebbero farvi ottenere una fortuna!

Continuate a leggere per scoprire quali sono le monete, in particolare una, che potrebbe farvi ottenere un bottino pari a 30 mila euro!

Perché esistono euro che valgono una fortuna

Sono in tantissimi a chiedersi come sia possibile che l’euro, nonostante sia moneta giovane, possa valere una fortuna.

Ebbene è davvero così e i motivi sono svariati. Le monete di euro possono essere raccolte nelle cosiddette “Eurocollezioni”, costituite dai collezionisti, per vari motivi.

Il primo è che, nonostante la giovinezza della moneta, alcune monete di euro sono davvero difficili da trovare.

Il secondo motivo è che alcune monete vengono coniate in piccole quantità e di conseguenza risultano meno diffuse rispetto ad altre.

Sicuramente non lo sapete, ma esistono addirittura zecche riservate ai soli collezionisti di monete, che hanno il compito di proteggere le monete.

Ma scopriamo ora qual è la moneta che potresti possedere e che ti varrebbe una fortuna!

Qual è la moneta da 2 euro che vale 30 mila euro

L’euro è costituito da una serie di monete diffuse e di monete rare. Un esempio di moneta rara sono i 50 centesimi del 2007 o anche i 2 euro grechi.

Un’altra moneta rarissima è quella di Monaco che raffigura Grace Kelly e che può valere anche 2 mila e 500 euro circa. Eccola di seguito:

La moneta rara che ha raggiunto il valore più alto, però, secondo gli esperti sarebbe quella finlandese da 2 euro coniata nell’anno 2004.

Si tratta di una moneta commemorativa che generalmente non è considerata rara, perché prodotta in serie e ampiamente distribuita in tutta Europa.

Questa volta, però, lo sarebbe e varrebbe fino a 30 mila euro se venisse scambiata.

A questo punto non vi resta che svuotarvi le tasche e controllare le monete in vostro possesso per scoprire se siete i proprietari di questa moneta rara che potrebbe valervi una fortuna!