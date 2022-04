“Non è Harry il padre”, l’indiscrezione fa tremare Windsor | Meghan l’ha nascosto per anni

Un nuovo scandalo oltreoceano travolge Meghan Markle. La paternità del principe Harry è stata messa in discussione. Ecco che cosa sta succedendo in America. Assurdo.

Meghan Markle è nell’occhio del ciclone. L’ex attrice americana ha tradito il principe Harry? Si mette in discussione la paternità del rampollo di casa Windsor. Facciamo luce su questa vicenda.

Meghan Markle nei guai

La duchessa del Sussex è nell’occhio del ciclone. Da quando è convolata a nozze con il rampollo di casa Windsor, l’ex attrice americana non trova pace. Più volte è stata accusata di essersi intromessa nella Royal Family e di aver ‘strappato’ alla Regina Elisabetta il suo nipote prediletto.

Harry e Meghan, dopo il matrimonio hanno deciso di lasciare il Regno Unito per vivere in America come persone comuni, optando per l’indipendenza economica e sociale dalla Corona britannica.

La Regina Elisabetta, nonostante tutto, il giorno delle nozze li ha voluti onorare del titolo di duchi del Sussex che ancora tutt’oggi detengono. Di loro non si smette mai di parlare.

Se fino ad ora sono stati i protagonisti indiscussi di gossip reali per via di un presunto divorzio che avrebbe distrutto uno dei matrimoni più chiacchierati di sempre, adesso ad essere al centro dell’attenzione è soprattutto Meghan Markle.

Sapete che cosa è accaduto? L’ex attrice americana accusata di infedeltà. Si mormora, oltreoceano, che il principe Harry non sia il papà di uno dei suoi due figli.

La paternità del principe Harry è messa in discussione

Non arrivano buone notizie dall’America. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati travolti da un uragano mediatico che si è abbattuto violentemente anche in Inghilterra, sulla Royal Family: è stata messa in dubbio la paternità del principe Harry.

Si mormora, infatti, che il secondogenito di Carlo e di Lady Diana non sia il papà della piccola Lilibet. A lanciare l’indiscrezione, il settimanale tedesco Spaß für mich che riporta la testimonianza di Samantha Markle, la sorellastra di Meghan con la quale, l’ex attrice americana non ha per nulla un buon rapporto.

Più volte le due sorellastre hanno avuto dei problemi e Samantha, addirittura, ha querelato la duchessa per diffamazione chiedendo un risarcimento che fa girare la testa. Ebbene, proprio lei ha messo in giro delle notizie che, se fossero confermate, metterebbero davvero nei guai la duchessa del Sussex.

Samantha ha affermato che la Markle non è mai stata fedele nelle sue relazioni sentimentali e ha tradito tutti gli uomini con cui ha avuto una relazione. Dovete sapere che prima di incontrare il principe Harry, l’ex attrice americana è stata sposata con Trevor Engelson, un famoso produttore di Hollywood.

I due sono stati insieme diversi anni ma poi qualcosa nel loro rapporto si è rotto. Samantha Markle ritiene che la loro storia sia finita per via del tradimento di Meghan con un altro uomo. Meghan ha nascosto il segreto per anni.

Dopo aver lasciato infatti Engelson, l’attuale duchessa del Sussex si è fidanzata con Cory Vitiello, proprietario di un ristorante stellato a Toronto. Ecco dunque che arriva la notizia bomba.

Visto che la duchessa è sempre stata infedele, potrebbe aver tradito il principe Harry dopo la nascita di Archie? Si mormora infatti che Lilibet, che non assomiglia come il primogenito al papà, non sia sua figlia. Come avrà reagito la Royal Family? Ma soprattutto, i duchi del Sussex replicheranno a queste accuse?