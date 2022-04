“Ma è fuori di testa?” Stefano De Martino spende una fortuna per Belen: un’isola tutta per loro

By

Gesto completamente inaspettato quello del conduttore Stefano De Martino rivolto alla compagna Belen Rodriguez. Per lei spende una marea di soldi: quanto costa soggiornare sull’isola.

In questi ultimi periodi il loro nome è risuonato all’interno degli innumerevoli studi televisivi per via del loro inaspettato avvicinamento. Da quando la famosa showgirl si è definitivamente allontanata dall’ex Antonino Spinalbese i due hanno iniziato a trascorrere le loro giornate insieme recuperando quindi tutto il tempo perso. Da allora la loro quotidianità è completamente cambiata. Inizialmente nessuno dei due ha confermato la notizia ed anzi hanno tentato in ogni modo di smentire tutto ciò che riguardava un loro presunto ritorno di fiamma.

Ad oggi però, dopo ormai mesi di convivenza, hanno finalmente confessato di volerci riprovare. Si vocifera inoltre che l’ex ballerino, nonché attuale conduttore televisivo, voglia chiedere nuovamente la mano della donna. Tuttora, anche se entrambi cercano di mantenere un discreto livello di privacy, sono molte le voci che circolano sul loro conto. Una di queste appunto vede come protagonista indiscusso proprio lui.

Pare infatti che l’ex ballerino abbia deciso di sorprendere l’ex moglie su un isola completamente privata dove solo ed esclusivamente loro possono mettere piede. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta.

Stefano De Martino, il gesto sorprendente per Belen: i dettagli

Ebbene si, pare che il conduttore abbia deciso di sorprendere la donna con un gesto a dir poco inaspettato. I due cercano di viversi ogni attimo della loro quotidianità insieme nonostante gli innumerevoli impegni da portare a termine. Per chi non lo sapesse infatti lui attualmente ricopre il ruolo di giudice all’interno del programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Amici. Per poter trascorrere quel poco di tempo rimasto lontano da ogni impegno quindi, il giudice ha deciso di portare la bella showgirl su un isola.

Ebbene si, stiamo parlando dell’isola di Albarella, situata vicino al delta del Po, nel mare Adriatico, in provincia di Rovigo. Dovete sapere che, trascorrere una sola notte sull’isola non è di certo alla portata di tutti. Secondo quanto riportato direttamente dei siti ufficiali, trascorrere una notte, per due persone costa circa 150 €, esclusi gli optional.

Insomma, il costo di una sola notte non è di certo accessibile a tutti. Bisogna però ammettere che, essendo un’isola privata il prezzo non è particolarmente eccessivo, anzi. Vi sono inoltre tutti i confort desiderati, oltre ovviamente all’intrattenimento per i bambini. Voi vorreste trascorrere una notte su questa magnifica isola?