“In camerino proprio con lui”, insieme ad Ilary Blasi c’era un altro: che legnata per Totti | VIDEO

Ilary Blasi nel camerino insieme ad un altro uomo, non immaginerete mai di chi si tratta. Come la prenderà Francesco Totti? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete negli ultimi mesi la loro famiglia è diventata argomento principale di diversi chiacchiericci. Si è molto discussa una presunta separazione dei due, la quale però è stata prontamente smentita direttamente da entrambi così da non influire maggiormente sulla quotidianità dei figli. Da allora però il loro rapporto, nonostante la smentita, è continuamente messo in discussione perfino dalle grande testate giornalistiche.

In questo ultimo periodo però pare che la loro relazione abbai finalmente trovato la tranquillità desiderata nonostante le voci di corridoio che tuttora circolano sul loro conto. Entrambi sono apparsi sereni e continuano ad affermare che nella loro storia non vi sia alcun problema.

Attualmente i due sono impegnati nei loro rispettivi impegni lavorativi, come ben saprete la donna si ritrova a interpretare il ruolo di conduttrice all’interno del programma televisivo L’Isola dei Famosi. Questo ruolo le porta via molto tempo poiché, oltre alle varie puntate settimanali, deve monitorare i comportamenti dei concorrenti e prendere le decisioni sul da farsi.

Ilary Blasi insieme ad un altro uomo nel camerino: cosa ne penserà Totti

Nelle ultime ore, nonostante tra di loro sembra sia tornato il sereno, ha iniziato a circolare un video sul web che ritrae la donna insieme ad un altro uomo nel suo camerino. La notizia quindi ha iniziato ad attirare gli occhi indiscreti dei fan e del pubblico tutto.

In molti si sono insospettiti ed hanno iniziato a tratte alcune conclusioni basate però su semplici supposizioni. L’uomo in questione infatti è semplicemente Nicola Savino, amico di vecchia data della donna. Nelle riprese in questione si vede lui letteralmente in mutande che girovaga nel suo camerino.

I due però non sono affatto soli, assieme a loro infatti vi sono gli altri collaboratori dei due che li aiutano costantemente prima di andare in scena. Inoltre a girare il tutto è stata proprio lei, il tutto è stato fatto ironicamente e senza alcun secondo fine.

Ilary nel camerino proprio con lui, Nicola Savino 🤣 pic.twitter.com/BN6upAadVR — Ginevra (@Ginevracasalin) April 18, 2022

Tutti i presenti all’interno della stanza hanno ironizzato molti sull’aspetto di Nicola, tanto che lui ha controbattuto dicendo: “Embè, non hai mai visto Francesco così?”- Insomma, anche se in molti cercano sempre di trovare il lato negativo della situazione, i due stavano semplicemente scherzando durante il post-puntata. A riguardo quindi Totti non ha nulla da dire, se non essere felice dei risultati della moglie.