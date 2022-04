“Ida Platano torna da lui”, clamoroso: ci ripensa all’ultimo minuto | No, non è Riccardo

Una frase compromettente lascia intendere il ritorno di fiamma tra Ida Platano, dama del trono over, e un uomo importante nella sua vita.

Ida Platano ha trascorso la Pasqua in compagnia? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere così.

Una frase, non pronunciata da lei ma da un uomo a lei molto vicino, lascia intendere il ritorno di fiamma tra i due.

Ida Platano e le frequentazioni a Uomini e Donne

Ida Platano è ormai una veterana dell’amatissima trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne.

La donna ha portato avanti numerose frequentazioni senza riuscire mai a uscire dal programma in compagnia. Sempre, meno che una volta, con il noto cavaliere del dating show Riccardo Guarnieri.

Ed è proprio l’uomo che di recente è tornato nella trasmissione di Canale 5 per continuare la sua ricerca dell’amore vero. Il cavaliere ha speso anche delle belle parole nei confronti dell’ex Ida e ha fatto sperare i telespettatori in un loro riavvicinamento.

A quanto pare, però, non ci sarebbe più speranza per la coppia, mentre si sarebbe riaperta una nuova breccia per la Platano e un altro cavaliere di Uomini e Donne.

Un ritorno in aspettato per Ida

In base alle ultime indiscrezioni riportate da molti magazine, una vecchia fiamma di Ida avrebbe intenzione di ritornare nella sua vita.

Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, con il quale la donna aveva da poco concluso la sua frequentazione. Ida, infatti, accusava l’uomo di non esporsi abbastanza per averla e di non lottare per dimostrarle ciò che prova.

Dal suo canto, Alessandro ha sempre detto di provare grande interesse per Ida ma di non esserne innamorato. E’ stato a quel punto che i due hanno deciso di voltare pagina.

Ida, così, ha iniziato a guardarsi intorno e lo stesso ha fatto Alessandro, che nel giro di poco tempo ha mostrato interesse per l’ex corteggiatrice di Matteo, Federica, e per la dama Gloria.

Secondo alcuni, però, sarebbe previsto un dietrofront, viste le recenti dichiarazioni dell’uomo, che ha affermato che Ida è ancora nel suo cuore.

Ecco nel dettaglio la frase riportata dal magazine di Uomini e donne:

“Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida, perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle. Al di là di come sono andate le cose tra noi, non ho mai avuto intenzione di farle male e avrà sempre un posto nel mio cuore.”

E voi cosa ne pensate? Credete che i due possano tornare a frequentarsi?