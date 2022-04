“Hanno truffato milioni”, scandalo per Eugenia e Beatrice di York | Scattano le manette

Vergogna sulla Royal Family. Eugenia e Beatrice di York sotto accusa. Le due principesse britanniche coinvolte in uno scandalo che vale milioni. Ecco che cosa sta succedendo.

Eugenia e Beatrice di York sotto i riflettori. Le figlie del terzogenito della Regina Elisabetta, Andrea di York, coinvolte in uno scandalo senza precedenti. Infamia e vergogna di nuovo si abbattono sulla Royal Family.

Eugenia e Beatrice di York nell’occhio del ciclone

Harry e William non sono gli unici nipoti della Regina Elisabetta. La monarca inglese ha una famiglia numerosa. Sapete che anche Eugenia e Beatrice di York, che spesso sono state fotografate accanto ai rampolli di casa Windsor, sono tra le nipoti predilette della sovrana?

Figlie di Andrea di York, terzogenito della Regina e del defunto duca di Edimburgo, Beatrice ed Eugenia sono due principesse britanniche. Tra le figlie del duca di York, la più conosciuta è sicuramente Beatrice che proprio di recente è convolata a nozze con l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi e nel 2021 è diventata mamma di Sienna.

La sorella Eugenia è un po’ più riservata. Anche lei l’abbiamo spesso vista ad eventi pubblici e ufficiali in compagnia della Regina Elisabetta. Dal 2018 è sposata con ser Jack Christopher Brooksbank che tra l’altro è un suo cugino lontano, ed è mamma di un bimbo di nome August Philip.

Ebbene, proprio le due nipoti della Regina Elisabetta sono state coinvolte in uno scandalo finanziario senza precedenti che ha gettato infamia e vergogna sulla Royal Family.

Le figlie del duca di York coinvolte in uno scandalo finanziario

Arriva una notizia che sconvolge Buckingham Palace: Eugenia e Beatrice di York, figlie del terzogenito della Regina Elisabetta, Andrea di York, sono coinvolte in uno scandalo finanziario senza precedenti.

Che cosa sta succedendo nella Royal Family? La colpa è ancora una volta del loro papà che più volte ha messo in imbarazzo la Regina Elisabetta e il suo entourage. Andrea di York non è stato solo accusato di aver messo in piedi un giro di prostituzione e di aver abusato di una giovane donna, ma è stato coinvolto anche in una frode finanziaria nella quale ha impelagato anche le sue due figlie, Eugenia e Beatrice.

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il duca di York ha ottenuto oltre un milione di sterline da un banchiere turco, Selman Turk, che ora è in stato di arresto con l’accusa di truffa. Ma non è tutto.

Anche una nota imprenditrice miliardaria, tale Nebahat Evyap Isbilen, ha dichiarato che il duca di York le ha sottratto oltre 50 milioni di euro. Turk l’avrebbe convinta a versare questa somma ingente di denaro al principe per ottenere in cambio un passaporto per accedere nel Regno Unito.

Questa somma di denaro sarebbe stata poi utilizzata dal terzogenito della Regina Elisabetta per pagare il matrimonio della principessa Beatrice con l’italiano Mapelli Mozzi, mentre oltre 38.000 dollari sarebbero stati depositati sul conto bancario della principessa Eugenia con la causale ‘regalo di compleanno’. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine InTouch.

Insomma, il duca di York non smette di dare scandalo. Le principesse questa volta, però, sono furiose e hanno deciso di rompere ogni rapporto con il padre. Scattano le manette per il duca? Molto probabile. Andrea potrebbe essere arrestato.