Belen Rodriguez fuori controllo, distrugge l’ex davanti alle telecamere | Proprio lui umiliato di brutto

Belen Rodriguez senza freni. La showgirl argentina perde il controllo e umilia pubblicamente l’ex davanti alle telecamere. Ecco che cosa ha dichiarato su uno dei più grandi amori della sua vita.

La showgirl argentina lascia tutti a bocca aperta. Ecco le confessioni scioccanti che ha fatto sull’ex fidanzato. Proprio lui umiliato davanti a tutti. Che brutta figura!

Belen Rodriguez fuori controllo

L’argentina torna a far parlare di sé. Ormai Belen Rodriguez è un volto noto del piccolo schermo da diversi anni. Il pubblico la ama alla follia. Da febbraio è al timone, insieme a Teo Mammucari, delle Iene, la trasmissione Mediaset che è il primo programma a lei completamente affidato e nel quale ha il ruolo da primadonna.

La bellissima la showgirl è però oggi sulla bocca di tutti non per la sua vita professionale ma piuttosto per quella privata. Sebbene l’argentina abbia sempre tentato di mantenere la sua vita sentimentale lontano dalle telecamere, i paparazzi non l’hanno mai lasciata in pace.

Tutti sono a conoscenza dei suoi amori del passato, da Borriello a Fabrizio Corona, da Stefano De Martino ad Antonino Spinalbese. Proprio su uno dei suoi ex, la showgirl ha avuto qualcosa da ridire. Avete visto che cosa ha dichiarato qualche ora fa? La bella argentina ha umiliato proprio lui davanti a tutti.

L’Argentina umilia il suo ex fidanzato davanti a tutti

Belen Rodriguez senza freni umilia pubblicamente il suo ex davanti a tutti. Nessuno può crederci. La bella conduttrice delle Iene è stata ospite di Fedez nel suo podcast, Muschio selvaggio.

Indovinate un po’ di chi hanno parlato? Chiaramente di Fabrizio Corona. Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno avuto una lunga storia d’amore. I due si sono conosciuti nel 2009, quando la showgirl, da poco arrivata in Italia, era richiestissima da tutte le trasmissioni televisive.

Il loro amore turbolento è terminato nel 2012, poco dopo la Rodriguez si innamorerà di Stefano De Martino che diventerà poi suo marito e padre di suo figlio. Durante questa intervista rilasciata al marito di Chiara Ferragni, Fedez che ogni giorno viene bersagliato dall’ex re dei paparazzi sui social, ha chiesto alla Rodriguez perché Corona ce l’abbia tanto con lui.

La risposta della showgirl lascia tutti senza parole. Belen ha dichiarato che Fabrizio Corona è invidioso di Fedez e dei suoi tanti tatuaggi.

Ecco le sue parole:

“Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui”.

Umiliazione pubblica, dunque, per Fabrizio Corona che secondo le parole della sua ex fidanzata invidia Fedez per i suoi tatuaggi. Belen, nonostante siano passati tanti anni dalla fine della sua storia con Corona, ha dichiarato però di volergli ancora bene pur confermando che l’ex re dei paparazzi è una persona molto particolare che cerca ogni escamotage per far parlare di sé.

A proposito di questo, l’argentina ha anche detto che Corona è solito attaccare i personaggi famosi solo per fare notizia. Questa è la sua strategia che perdura da anni. Come reagirà alle affermazioni della Rodriguez, l’ex re dei paparazzi?