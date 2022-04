“Annunciamo la scomparsa”, morto il figlio di Cristiano e Georgina: le cause rimaste nascoste agli occhi di tutti

By

Attimi davvero drammatici per la coppia formata da Cristiano e Georgina, danno insieme il triste annuncio della perdita del figlio. Le cause sono tuttora ignote.

In queste ultime ore la famosa coppia di genitori ha vissuto dei momenti completamente strazianti. Quello che doveva rivelarsi il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un vero incubo. Come ben saprete la donna ha affrontato una gravidanza, la quale è stata resa pubblica da lei stessa, insieme la marito, tramite i social media. Lo scorso ottobre, precisamente il giorno 28 ottobre, hanno comunicato a tutti i loro fan che la loro famiglia avrebbe accolto ben due bebè.

Entusiasti della notizia, l’uno al fianco dell’altra, hanno pubblicato le foto dell’ecografia, quest’ultima ha confermato la presenza di ben due gemelli. Da allora entrambi hanno atteso con ansia il fatidico giorno del parto per dar loro un dolce benvenuto.

Da ormai diversi mesi il marito calciatore si è preso cura della moglie e lei a sua volta delle due splendide creature che portava in grembo. Ovviamente si sono rivolti ad una equipe medica all’avanguardia, purtroppo però, questo non ha evitato la straziante notizia trapelata solo qualche minuto fa.

Cristiano Ronaldo e Georgina, la straziante perdita del bambino lascia un vuoto incolmabile

I due hanno seguito attentamente e nel minimo dettaglio ogni consiglio dato loro dai medici. Inoltre non è di certo la prima gravidanza affrontata, vi ricordiamo infatti che hanno ben quattro splendidi figli, i quali attualmente sono al fianco dei genitori in questo momento straziante. Nonostante tutte le precauzioni prese però, solo pochi minuti fa entrambi hanno dato un triste annuncio sui social, comunicando la drammatica notizia e chiedendo ai proprio fan ed a tutti coloro che li conoscono di rispettare la loro privacy e rispettare soprattutto la morte del loro figlio.

“È con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la cura e il supporto che ci hanno fornito. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Ragazzo nostro, sei il nostro angelo, Ti ameremo per sempre.”

Queste sono le parole usate per condividere la notizia, hanno inoltre condiviso un comunicato firmato da loro stessi in cui chiedono appunto riservatezza e rispetto. Esprimiamo con estremo rammarico la nostra vicinanza alla famiglia.