UeD, Tina ‘presa in giro’ da Valeria: l’inaspettato gesto della corteggiatrice parla chiaro

La famosa opinionista di UeD Tina Cipollari provocata spudoratamente dall’ex corteggiatrice Valeria, il suo gesto non passa affatto inosservato. Tutti i dettagli su quanto accaduto nelle ultime ore.

Come ben saprete la famosa opinionista non risparmia mai per nessuno i suoi amari giudizi e questo, ovviamente, ha fatto sì che molti dei membri del cast del rinomato programma iniziassero a provare una particolare antipatia nei suoi confronti. Attualmente ad esempio la donna prova una singolare freddezza nei confronti della famosa dama Pinuccia, la quale però di certo non teme un confronto con lei. A differenza sua invece, la dama Gemma Galgani ormai subisce la negatività dell’opinionista da diversi anni.

Solitamente la donna difficilmente infatti trova qualcuno che decide di schierarsi contro di lei ed obbiettare profondamente. Nell’ultimo periodo però pare che abbia trovato pane per i suoi denti.

Attualmente però come ben saprete la famosa corteggiatrice dell’ex tronista Matteo ormai non si trova più all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne, si sta infatti godendo degli attimi di relax con il suo compagno. Nonostante la lontananza però la ragazza non ha potuto fare a meno di provocare la donna. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo.

Tina Cipollari ‘schernita’ da Valeria di UeD: tutta la verità a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la donna non ama particolarmente creare degli affetti soprattutto in ambito lavorativo con persone che non stima e che molto probabilmente non vedrà mai al dì fuori del programma. D’altro canto Valeria tuttora si è dimostrata decisa e perseverante nel voler continuare la sua conoscenza con Matteo Ranieri, il quale ha scelto proprio lei per uscire dal dating show. Vi abbiamo anticipato che l’ex corteggiatrice ha volontariamente provocato l’opinionista, ma in che modo? Ebbene, vediamo nel dettaglio cosa ha realmente fatto.

Nonostante fosse in compagnia di Matteo, la ragazza nelle ultime ore ha deciso di caricare online e precisamente sulla rinomata piattaforma cinese un video che la ritrae in compagnia del suo ragazzo. Tutto nella norma se non fosse per l’audio scelto per il sottofondo.

“Nella vita si perdono tanti treni, li ho persi anche io. Però ricordati una cosa, noi aspettavamo l’aereo.”. – Ha detto l’ex corteggiatrice indicando l’ex tronista. Il quale si è semplicemente limitato a guardare il video per poi tornare a dedicarsi a ciò che stava facendo. Per chi non lo sapesse questa è una fra che molti anni fa la stessa Tina disse ad una corteggiatrice.

Ma prende in giro Tina?🤔 pic.twitter.com/z6hE8xqJHD — Ginevra (@Ginevracasalin) April 14, 2022

Questo semplice video ha suscitato l’interesse di moliti, i quali tuttora si aspettano una risposta dall’opinionista. Non ci resta quindi che attendere ed assistere all’evolversi degli eventi.