“Presto un piccolo Belli”, Alex conferma tutto: Delia in brodo di giuggiole

Cicogna in arrivo per Alex Belli e Delia Duran? Il fotografo ed ex attore di Centovetrine conferma tutto: la modella venezuelana è al settimo cielo. I fan sono senza parole.

Buone notizie per Alex Belli e Delia Duran. L’ex gieffino fa una rivelazione clamorosa: Delia è in dolce attesa? L’attore sconvolge i fan con una dichiarazione che nessuno si aspettava.

Alex Belli e Delia Duran, protagonisti del gossip

Alex Belli e Delia Duran continuano ad essere al centro dell’attenzione. L’ex attore di Centovetrine e la modella venezuelana si sono fatti conoscere dai telespettatori per la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di grande successo condotto da Alfonso Signorini.

In realtà, l’ex gieffino era un volto già noto al pubblico. Più volte ha preso parte ad altri reality Mediaset ed è stato spesso al centro di gossip e pettegolezzi per via della sua vita sentimentale.

Dopo il matrimonio fallito con la modella Katarina Raniakova e la relazione finita in maniera turbolenta con l’attuale pupa Mila Suarez, attualmente è in coppia con la modella venezuelana Delia Duran.

Pure il loro amore non è stato tutto rose e fiori. Nella casa del Grande Fratello, lo ricorderete tutti, Belli ha messo in piedi un triangolo amoroso al quale hanno partecipato proprio la compagna e la attuale opinionista de La Pupa e il secchione show, Soleil Sorge.

Ora che ciascuno di loro ha le idee chiare e che sono stati ridefiniti i ruoli di ognuno, Alex e Delia sono pronti a compiere il grande passo. Belli conferma un’informazione che lascia tutti senza parole.

Cicogna in arrivo per i due ex gieffini?

Buone notizie per Alex Belli e Delia Duran: cicogna in arrivo per i due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Come sappiamo, Alex e Delia non sono ancora legalmente sposati ma presto hanno intenzione di convolare a nozze.

L’ex attore di Centovetrine ha finalmente ottenuto il divorzio dalla prima moglie, Katarina Raniakova mentre la Duran è in attesa di ricevere il suo dall’ormai ex compagno Marco Nerozzi, dopodiché potranno diventare legalmente marito e moglie.

Intanto Belli rallegra i fan con una notizia che lascia tutti a bocca aperta: presto in arrivo un piccolo Alex? Questo è quanto spera la coppia ma in realtà ancora non c’è un bebè a bordo.

L’ex attore di Centovetrine ha risposto però ad alcune curiosità dei follower. Sul suo profilo Instagram, ha iniziato il gioco obbligo o verità: i fan potevano porre a lui qualsiasi tipo di domanda per ottenere una risposta.

Un follower ha chiesto se ci sarà con Delia un piccolo Belli e la sua risposta è stata: “spero presto”.

Più volte si è parlato di alcuni problemi di salute per Alex che gli avrebbero impedito fino ad ora di poter procreare. Questa risposta data ad un fan fa però ben sperare. Delia e Alex, in più interviste, hanno affermato che, prima ancora di convolare a nozze, vorrebbero mettere al mondo un figlio, questo è il loro desiderio più grande.