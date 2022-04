“Ma come si è conciata?”, Charlene di Monaco sfigurata dopo il ricovero | La prima FOTO di famiglia

Spunta finalmente la prima foto dopo il ricovero della famosissima Charlene di Monaco, il volto sfigurato la racconta lunga sulle sue condizioni. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete questi ultimi mesi si sono rivelati particolarmente difficili per la famosa moglie di Alberto. Le sue condizioni di salute infatti hanno influenzato incredibilmente sulla sua quotidianità. Inoltre gli innumerevoli chiacchiericci hanno hanno fatto sì che i suoi pensieri fossero completamente devastati. Alcune voci di corridoio la vedono semplicemente come l’antagonista della storia. in molti infatti hanno presupposto che il suo ruolo all’interno della famiglia non sia così particolarmente importante.

Vi sono alcune verità che hanno influenzato sul suo stato, come ad esempio i presunti figli illegittimi del marito, i quali si andrebbero ad aggregare ad i figli riconosciuti qualche tempo fa. Inoltre da Palazzo sono fuoriuscite alcuni dettagli letteralmente disarmanti. Pare infatti che la famiglia del marito voglia in qualche modo spodestarla dal suo trono e perfino dal ruolo di madre.

Ovviamente questa situazione ha recato dei momenti di sconforto alla donna, la quale dopo esser uscita dalla clinica in Svizzera ha confessato di aver cambiato radicalmente piani per il suo futuro e per il futuro dei suoi figli. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto.

Charlene di Monaco dopo il ricovero, spunta la prima foto

Come vi abbiamo già anticipato la donna ha vissuto dei momenti di estrema debolezza e per questo motivo infatti ha deciso di prendere delle precauzioni drastiche così da mettere al sicuro il futuro dei propri figli.

Pare infatti che, subito dopo il ricovero sia stata avvistata in Svizzera per trovare un alloggio sicuro dove trasferirsi assieme ai propri figli. Tenendoli così lontani dai putiferi mediatici che spesso coinvolgono la famiglia. Nelle ultime ore però qualcosa è completamente cambiato.

Per chi non lo sapesse vi sono innumerevoli regole che la donna deve costantemente seguire per via della sua posizione e per questo motivo infatti non può assolutamente compiere azioni pensate solo ed esclusivamente da lei. I Reali di fatto hanno un’immagine da mantenere e per questo motivo nelle ultime ore si è mostrata assieme alla sua famiglia.

Cartolina di Pasqua da Monaco… Come si è conciata la povera Charlene, dai suoi occhi traspare tutta la sofferenza. Irriconoscibile ormai ☹️ pic.twitter.com/s8J4GSCrtI — callmegin (@Gossip14378601) April 17, 2022

Lo scatto al ritrae vicino ad Alberto ed ai loro figli, il suo volto però la dice lunga sulle sue condizioni, non solo di salute. In molti hanno provato quasi pena per lei poiché, secondo loro, i suoi occhi negli scatti nascondono un dolore inimmaginabile.