Ilary Blasi, clamoroso: proprio lei obbligata ad abbandonare l’Isola dei Famosi | “È incinta”

Colpo si scena all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi costretta ad interrompere tutto, proprio lei scopre di essere incinta davanti agli occhi attenti degli italiani. Tutti i dettagli a riguardo.

Il programma televisivo condotto dalla famigerata presentatrice è iniziato ormai da diverso tempo e tutti i concorrenti hanno ormai capito di dover condividere ogni loro istante della giornata con tutta la popolazione italiana. Vi sono infatti le telecamere che continuato costantemente a riprendere ogni loro singolo gesto, inoltre sono severamente esposti all’opinione comune del pubblico. Sappiamo come quest’ultimo riesce a risultare davvero crudele.

Negli ultimi mesi la Mediaset si è ritrovata in una situazione davvero particolare. Ad alimentare il tutto inoltre è stata proprio la conduzione del Grande Fratello Vip, fatta dal Famigerato Alfonso Signorini. Quest’ultimo non ha riscosso un particolare successo, anzi in molti si sono perfino permessi di criticarlo pesantemente per via delle decisioni prese.

Per questo motivo infatti la conduttrice attualmente deve far procedere tutto secondo i piani, la perdita di share di fatto potrebbe influenzare notevolmente sulla carriera di tutti coloro che lavorano all’interno del programma. Inoltre non bisogna alimentare chiacchiericci inutili, i quali porterebbero solo guai. Nelle ultime ore però proprio un chiacchiericcio ha caratterizzato particolarmente la stabilità del reality.

Ilary Blasi, incinta all’Isola dei Famosi: tutti i dettagli a riguardo

Secondo quanto trapelato direttamente dallo studio televisivo vi sono alcuni problemi che attendono risposta. Pare che all’interno del cast vi sia infatti una donna incinta. Tutto nella norma, se non fosse che, tutti i naufraghi vivono letteralmente in condizioni pessime ed in estrema carenza di cibo. Insomma, l’isola non è di certo il luogo adatto per scoprire di essere incinta e per poter portare avanti una gravidanza. A lanciare questo scoop inimmaginabile è proprio Deianira Marzano, la quale ha deciso di esprimere la sua opinione a riguardo svelando il nome della diretta interessata.

“Jovana Djordjevi lascia l’isola. Nulla di grave, ma un ‘problema fisico’ che non rientra nel regolamento. Mi viene in mente che forse potrebbe essere incinta? E averlo scoperto dopo. la butto li.. (ovviamente del marito)”

Queste sono le parole della donna, secondo la quale Jovana Djordjevi avrebbe abbandonato il gioco per via di una gravidanza inaspettata. Attualmente non possiamo confermare la veridicità della notizia, possiamo però presupporre che i motivi del suo abbandono siano particolarmente legati a questa notizia. Non ci resta quindi che aspettare per capire effettivamente cosa è successo e qual è il reale motivo del suo allontanamento.