“Sono scappata dal suo problema con l’alcol”, Michelle Hunziker confessa tutto anni dopo

Nelle scorse ore, Michelle Hunziker, attraverso un post pubblicato su IG, si è lasciata andare ad una confessione davvero inaspettata che riguarda proprio tutte le difficoltà che ha affrontato quando era ancora una ragazzina: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In più occasioni ha parlato dei suoi problemi familiari che ha vissuto in passato. Per lei, raggiungere il successo non è stata affatto una passeggiata: ecco cosa è accaduto, lo ha raccontato dopo anni.

Il terribile dramma di Michelle Hunziker

Bella, talentuosa, solare e simpatica. Stiamo proprio parlando di Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Più volte ha parlato del suo passato, ma nelle scorse ore lo ha fatto in maniera molto più intensa.

Sul suo profilo IG, si è lasciata andare ad un duro sfogo, allegando anche un video del suo primo provino a Mediaset. All’epoca aveva 18 anni, è passato tanto tempo, ma lei non dimentica il dramma che ha vissuto: scopriamo cosa ha raccontato.

La confessione della conduttrice italo-svizzera

Poche ore fa su Instagram, Michelle Hunziker ha deciso di fare un tuffo nel passato e di raccontarsi al meglio. La showgirl si è lasciata andare e ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua vita. In particolare, la soubrette ha parlato di uno dei periodi più difficili della sua vita:

“Non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol”

Aveva 18 anni e il suo sogno era quello di sbarcare nel mondo della televisione italiana, nonostante i suoi duri e numerosi problemi familiari. Un dramma che l’ha segnata profondamente è stata la dipendenza di suo padre dall’alcol.

Malgrado, il terribile periodo che stava vivendo, Michelle ha raggiunto il suo sogno, ovvero quello di diventare una conduttrice. Proprio per questo, ha voluto spendere il suo tempo per lanciare un messaggio bellissimo:

“Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi.”

Delle parole bellissime che hanno un grande significato. La conduttrice italo svizzera sa cosa vuol dire lottare e realizzare i propri sogni e tutti noi dovremmo ascoltare il bellissimo consiglio della Hunziker.