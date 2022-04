“Pericolosa malattia ereditaria”, i figli di William e Kate in pericolo: catastrofe a Buckingham Palace

Catastrofe a Buckingham Palace, William e Kate preoccupati per i loro figli. Una pericolosa malattia ereditaria potrebbe mettere in pericolo la loro famiglia e soprattutto il futuro erede al trono.

Terribile sciagura si abbatte sulla Royal Family. Una pericolosa malattia ereditaria mette in serio pericolo la salute di George, Charlotte e del principino Louis. Ecco che cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

Catastrofe a Buckingham Palace

Non arrivano buone notizie da Buckingham Palace. Protagonisti di una triste scoperta sono i duchi di Cambridge. William e Kate devono fare i conti con una amara verità: una terribile malattia ereditaria mette in serio pericolo la salute dei loro tre figli.

La coppia composta dai duchi di Cambridge è tra le più amate delle famiglie reali. Lui, sempre sorridente e affascinante, incarna perfettamente il prototipo di principe. Lei, pur non avendo nobili natali, con la classe e l’eleganza che la contraddistingue, sembra nata per ricoprire questo ruolo.

Sposati dal 2011, sono genitori di tre pargoletti: il principe George che sarà il futuro erede al trono, la principessa Charlotte e il principino Louis. Purtroppo, i duchi di Cambridge stanno attraversando un periodo molto complicato. La notizia di una malattia ereditaria che riguarda la loro famiglia, li sta preoccupando non poco.

William e Kate preoccupati per i figli

Anche i ricchi piangono e chi meglio di William e Kate può saperlo? I duchi di Cambridge si stanno ritrovando ad affrontare un periodo familiare molto complicato. Una terribile malattia ereditaria mette in serio pericolo la vita dei loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis.

Stiamo parlando della porfiria. Nota anche con il nome di ‘malattia del sangue blu’, colpisce da generazioni tutti i membri della famiglia Windsor. Il primo a soffrirne fu Giorgio III di Hannover, sovrano di Inghilterra e Irlanda e dopo di lui, anche i suoi discendenti.

Si racconta che proprio Giorgio di Hannover fu curato da un medico di corte che non fece altro che peggiorare la malattia somministrandogli farmaci contenenti arsenico che aggravarono solo la situazione.

Che cosa provoca questa patologia? La sintomatologia è piuttosto complessa. La porfiria che è una malattia metabolica, genera non soltanto problemi fisici come sudorazioni, vampate, vomito, aritmie, debolezza e rigidità muscolare ma purtroppo anche problemi di natura psichica come, per esempio, la schizofrenia.

Sapevate che anche la mamma del duca Filippo, Alice Battenberg, era malata di schizofrenia? Questa patologia le venne diagnosticata quando era molto giovane e si dice che sia dipesa proprio dalla porfiria presente anche nella famiglia Battenberg–Mountbatten.

Dopo essere diventata una religiosa, a seguito di una crisi di nervi e di un importante esaurimento psichico, la suocera di Queen Elizabeth fu ricoverata in una clinica psichiatrica. Insomma, la situazione non è delle più rosee.

William e Kate temono che questa brutta malattia ereditaria possa essere presente anche nei geni dei loro tre figli. A lanciare lo scoop il magazine tedesco Spaß für mich. Fonti vicine ai Cambridge fanno sapere che i duchi sono sempre in costante contatto con i medici di corte per tenere sotto controllo i loro figli e intervenire, in caso della manifestazione di primi sintomi, immediatamente con una cura mirata.