“Ho il pancreas di un anziano”, Antonino Spinalbese distrutto: confessa la rara malattia

Nelle scorse ore, Antonino Spinalbese in un’intervista rilasciata a Storie Italiane, ha parlato della sua rara malattia. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha dei gravi problemi di salute: scopriamo cosa ha rivelato.

Per la prima volta Antonino Spinalbese ha raccontato della sua rara malattia nel piccolo schermo. Lui aveva già annunciato sui social di avere dei problemi di salute, in televisione un difficile problema di salute, ma nelle scorse ore, nella seguitissima trasmissione Storie Italiane ne ha svelato la natura: la tragica confessione ha sconvolto tutti.

Antonino Spinalbese, la grave malattia

Sono passate diverse settimane dalla confessione su Instagram di Antonino Spinalbese, padre della secondogenita di Belen Rodriguez. Il famoso hairstylist aveva già rivelato di soffrire di una “grave malattia autoimmune”. Lo aveva scoperto poco dopo la nascita della sua prima figlia, Luna Marì:

“Dopo una giornata passata a tenere in braccio la mia Luna Marì inizio sentire un dolore alla parte alta dell’intestino. Passano i giorni, ma il dolore non passa. Così mi reco in ospedale.”

Dopo diversi accertamenti arriva la diagnosi e scopre di avere una grave malattia autoimmune, un problema con cui dovrà convivere per il resto della sua vita. Uscito dall’ospedale, perde ben 13 chili.

Ma grazie al suo personal trainer e amico Andrea è riuscito a recuperare la sua forma fisica. Nelle scorse ore, ospite a Storie Italiane ha parlato della sua malattia in televisione per la prima volta: scopriamo di più.



Il tragico racconto

La notizia sulla malattia autoimmune al pancreas lo ha distrutto psicologicamente e fisicamente. Nella trasmissione Rai condotta da Eleonora Daniele, Antonino ha raccontato come sta affrontando la malattia:

“Ho scoperto di avere un problema al pancreas. Diciamo che ho il pancreas di un anziano.”

All’inizio è stato molto difficile per lui, si poteva solamente nutrire con le flebo, era l’unico modo per assumere il cibo senza farlo passare per il pancreas. Ora con la corretta alimentazione conduce una vita “normale”.

Antonino ha poi parlato della figlia Luna Marì, nata dall’amore con Belen Rodriguez. Ha rivelato che l’idea di essere padre lo spaventava, soprattutto con i suoi problemi di salute. Ma sulla fine della storia con la showgirl argentina non ha rilasciato nessuna dichiarazione.