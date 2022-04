Gigi D’Alessio colpito da un grave lutto, viene a perdere proprio lei: che sciagura

Il famoso cantante Gigi D’Alessio colpito tragicamente da un’amara scomparsa, il lotto lo travolge: viene a mancare lei. Di chi si tratta e qual è stato l’ultimo saluto.

Queste ultime ore si sono rivelate davvero tenebrose per il famoso cantante italiano, il quale ha dovuto porgere il suo ultimo saluto ad una persona a lui molto cara. Il suo rispetto nei suoi confronti era immondo e venire a conoscenza del lutto gli ha letteralmente straziato il cuore. I giorni di gloria per via della felicità provata dando il benvenuto al figlio appena nato si sono presto ricoperti di oscurità.

Anche la partecipazione di suo figlio Luca nel rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi gli ha recato molta gioia. Il figlio però attualmente non è a conoscenza della situazione che sta vivendo il padre proprio perché è confinato fra le mura della casetta di Amici.

Il cantante, governato dai forti sentimenti contrastanti, ha deciso di porgere il suo ultimo saluto alla donna che stimava molto, omaggiandola con un piccolo ma simbolico pensiero espresso poi pubblicamente. Ecco di chi si tratta e quali sono state le parole del cantante.

Gigi D’Alessio in Lutto, viene a mancare proprio lei

Chi segue molto attentamente il mondo della musica sa perfettamente di chi stiamo parlando e sa inoltre che questa perdita non ha generato sconforto solo in lui ma perfino in innumerevoli grandi volti famosi. Lei era ormai un pilastro portante per la musica napoletana e, Gigi, svariate volte ha avuto l’onore di esibirsi al suo fianco. Stiamo parlando ovviamente di Giulietta Sacco, la quale si è spenta solo poche ore fa all’età di 78 anni. È venuta a mancare all’ospedale di Aversa.

Lei era ormai simbolica per tutti gli artisti, i quali hanno tentato invano di seguire le sue orme senza però ottenere il suo stesso successo. Era amorevole e circondata da persone che la stimavano ed ammiravano. Lo stesso Gigi è rimasto sconvolto e per questo motivo infatti ha deciso di condividere il suo dolore con tutti i suoi fan.

“Oggi si è spenta Giulietta Sacco, la voce più bella voce di Napoli. È stato un onore poterti fare da pianista.” – Queste sono le sue parole, le quali nascondono un forte dolore al cuore per via della grande perdita. Oggi, tutta l’Italia, tutti gli artisti del mondo della musica e non solo compresi, si stringe unita in un forte abbraccio per salutarla per un ultima volta.