“Anche lui è malato”, dopo Charlene ha colpito pure Alberto: tragedia senza eguali a Monaco

Nuova batosta per la famiglia Grimaldi. Dopo Charlene, la malattia colpisce anche Alberto II. Ecco che cosa è successo al sovrano di Monaco. Che periodo sfortunato per questi reali!

Anche Alberto II colpito da una terribile malattia. Dopo la Wittstock, ora tocca al sovrano di Monaco fare i conti con problemi di salute. Scopriamo che cosa è successo al reggente del Principato più famoso del mondo.

Nuova tragedia colpisce il Principato

La famiglia Grimaldi ancora nell’occhio del ciclone, una nuova sciagura si abbatte sul Principato di Monaco e ad essere protagonista di un triste evento è questa volta non Charlene ma il suo consorte, Alberto II.

Il 2022 non è stato un anno semplice per una delle dinastie più potenti d’Europa. La Wittstock, principessa di Monaco, ha dovuto affrontare problemi di salute piuttosto seri che l’hanno costretta a rimanere lontano da palazzo reale e soprattutto dagli impegni istituzionali e di corte.

Solo qualche settimana fa, la moglie di Alberto II è ritornata a casa per proseguire la convalescenza vicino ai figli ma Charlene, da sempre in contrasto con la famiglia Grimaldi, ha preferito rifugiarsi sulle alture di Roc Agel per riprendere totalmente le forze.

Mentre lei è sulla via della guarigione, adesso una brutta notizia arriva per il suo consorte: Alberto si è ammalato. Che cosa è successo al sovrano? Scopriamolo.

Alberto di Monaco è ammalato

La famiglia Grimaldi sembra maledetta. Un nuovo dramma ha colpito il componente principale di una delle famiglie reali più potenti di sempre, Alberto II.

Se fino ad ora i mass media internazionali e nazionali hanno parlato solo e soltanto della principessa che lo scorso anno ha dovuto combattere contro una terribile infezione che ha colpito non solo il cervello ma anche altri organi vitali mettendo a serio rischio la sua vita, ora è Alberto che si ritrova ad affrontare una situazione delicata.

Il sovrano si è ammalato. Che cosa sta succedendo al reggente di Monaco? Proprio qualche ora fa è arrivato un comunicato ufficiale da Palazzo dei Principi che ha annunciato la positività, per la seconda volta, al Covid-19 di Alberto di Monaco.

Questo è quanto si legge nella nota ufficiale:

“Il palazzo annuncia che sua Altezza il principe, Alberto II di Monaco, è risultato positivo al test per il Covid-19, è asintomatico, il suo stato di salute non è motivo di preoccupazione. Continua a lavorare a distanza e rimane in contatto permanente con i membri del suo gabinetto, del governo e con i suoi più stretti collaboratori. Il periodo di isolamento sarà adeguato alle misure sanitarie in vigore”.

Alberto soffre di problemi respiratori e il Covid non è sicuramente per lui una malattia da sottovalutare ma la notizia buona è che il sovrano si sente abbastanza bene e quindi le sue condizioni di salute non sono allarmanti.

La triste notizia invece è che dovrà passare le vacanze pasquali lontano dalla famiglia, sia da Charlene che attualmente si è rifugiata a Roc Agel, dove si trova la dimora estiva della famiglia Grimaldi, sulle alture di Monaco, ma anche lontano dai figli.