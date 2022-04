Torta paradiso di Benedetta, non è buona, di più | Anche i vicini vorranno sapere la ricetta

Scopriamo insieme come si prepara la deliziosa Torta Paradiso con la ricetta dell’amatissima Benedetta Rossi.

La Pasqua si avvicina e con essa la voglia di preparare dolci golosi, ma salutari, per tutta la famiglia.

Un esempio di dolce appetitoso è sicuramente quello della Torta Paradiso, di cui di seguito vi forniremo la ricetta di Benedetta Rossi.

Potete seguirla alla lettera per ottenere un risultato fedele all’originale o potete anche personalizzarla un pochino per vedere cosa ne viene fuori!

Cos’è la Torta Paradiso e come si prepara

La Torta Paradiso è un dolce tradizionale molto semplice nella preparazione e negli ingredienti. Si distingue per il suo sapore delicato e per essere perfetto da gustare la mattina e a merenda, accompagnato dal tè, dal latte o dal caffè.

La Torta Paradiso è amata dai grandi e dai più piccoli ed è costituita da una base molto morbida, che si ottiene grazie alla presenza della fecola di patate.

Il sapore inconfondibile vanigliato è poi dato dal lievito e dalla spolverata di zucchero a velo da fare sul dolce dopo essersi leggermente raffreddato dalla cottura.

Siete curiosi di scoprire come si prepara questo fantastico dolce? Continuate a leggere!

Gli ingredienti e il procedimento della Torta

Ecco di seguito gli ingredienti che ci permetteranno di preparare una torta perfetta:

4 uova

200 g di zucchero

120 g di burro a temperatura ambiente

100 g di fecola di patate PANEANGELI

180 g di farina

buccia grattugiata di 1 limone

1 bustina di LIEVITO PANE DEGLI ANGELI

Zucchero al velo Vanigliato PANEANGELI

E veniamo ora al procedimento:

Muniamoci di una terrina e poniamo lì le uova e grattugiamo la buccia di un limone, quindi mescoliamo e uniamo al composto lo zucchero. Aggiungiamo allora il burro morbido e frulliamo e uniamo la fecola di patate. Aggiungiamo anche la farina setacciata e il lievito.

Prendiamo ora una tortiera apribile da 22 cm di diametro e ricopriamola con un foglio di carta forno. Versiamo l’impasto e inforniamo a 170° C con il forno ventilato per 40 minuti oppure a 180° C con il forno statico sempre per 40 minuti.

Quando la torta sarà pronta, sforniamola e lasciamola raffreddare prima di versare sopra una spolverata di zucchero a velo. Non ci resta che servire il dolce a tutta la famiglia!

Facci sapere se hai preparato la tua torta, se hai seguito alla lettera la ricetta di Benedetta Rossi o se l’hai personalizzata!