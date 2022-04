Soleil demolita da Teo Mammucari, che colpo basso: ci è rimasta malissimo | VIDEO

Il conduttore Teo Mammucari umilia spudoratamente la famosa Soleil Sorge davanti a tutti i telespettatori. Ecco cosa è successo realmente e come l’ha presa lei.

In questi ultimi giorni l’ex vippona ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé partecipando ad uno dei programmi televisivi più seguiti del popolo italiano. Per chi non lo sapesse, dopo il suo percorso affrontato all’interno del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, ha iniziato a lavorare al fianco di un’altra conduttrice. L’ex vippona infatti tuttora ricopre il ruolo di opinionista a La Pupa e Il Secchione.

Dopo il putiferio mediatico scatenato per via del suo avvicinamento con l’ex vippone Alex Belli, in molti hanno iniziato ad incuriosirsi sulla sua vita privata. Per questo motivo infatti, molti atri conduttori, come appunto Teo Mammucari.

Quest’ultimo ha deciso di invitarla nello studio delle Iene ma, una volta arrivata è accaduto letteralmente l’impensabile. Il conduttore, davanti a tutti gli italiani ha deciso di schernirla. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto e qual è stata la sua reazione.

Soleil Sorge umiliata dal conduttore Teo Mammucari: i dettagli della vicenda

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore il conduttore televisivo ha letteralmente spiazzato i presenti, e non solo, per via di una sua dura affermazione rivolta nei confronti dell’attuale opinionista de La Pupa e il Secchione. Invitata come ospite speciale dalla puntata, si è presentata all’interno dello studio delle Iene ad insieme hanno iniziato la puntata insieme.

Per iniziare col botto, i due hanno deciso di ballare per dare il benvenuto ai telespettatori. Dopo qualche passo di danza arrangiato, il conduttore le ha chiesto dove avesse imparato a ballare. Al che la ragazza gli ha confessato che in realtà ha preso delle lezioni di ballo tramite un corso qualche tempo fa.

“Hai fatto un corso? Allora chiedi il rimborso, fatti ridare i soldi.” – Queste sono le parole del conduttore televisivo dopo aver ballato assieme a lei. Il suo intervento non è stato particolarmente apprezzato dalla giovane ragazza. La quale, per distogliere l’attenzione e sdrammatizzare ha deciso di andare avanti seguendo la scaletta del programma.

Il tutto ovviamente non è passato inosservato ed in molti hanno deciso di sottolineare l’accaduto anche sui vari social. Il pubblico quindi si è diviso in due parti, chi è pienamente d’accordo con le parole del conduttore e chi invece al difende a spada tratta. Bisogna però ammettere che, anche se le parole del conduttore possono aver dato fastidio, in realtà non ha affatto offeso pesantemente l’opinionista.