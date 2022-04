Maria Giovanna Ruo, che fine ha fatto lo storico giudice di Forum? Che peccato sia finita così

By

Maria Giovanna Ruo, ricordate lo storico giudice di Forum? Che fine ha fatto? Che peccato che sia finita così. Ecco che cosa ne è stato di lei.

Che fine ha fatto Maria Giovanna Ruo? Ricorderete tutti il dolce giudice della trasmissione Forum. Ecco perché è scomparsa dal tribunale televisivo. I dettagli.

Chi è Maria Giovanna Ruo, famoso giudice di Forum

Forum è la trasmissione televisiva in onda da tanti anni su Mediaset. La rete del Biscione continua a propone un format che, dopo tanti anni dalla prima messa in onda, continua ancora a piacere ai telespettatori.

In un’aula di tribunale televisivo, dinanzi a giudice reali, si presentano attori/contendenti per portare alla luce alcune cause che realmente sono state attenzionate dalla legge italiana.

Nel corso degli anni, diverse sono le conduttrici che si sono succedute al timone di questa storica trasmissione, come Rita Dalla Chiesa, Paola Perego e Barbara Palombelli che ancora tutt’oggi rappresenta il volto principale.

Ma a decretare il successo della trasmissione non sono state soltanto le bravissime conduttrici ma anche i giudici che si sono fatti amare, chi per la simpatia, chi per l’autorevolezza, dai telespettatori. A proposito di giudici, ricordate Maria Giovanna Ruo? Improvvisamente è scomparsa dalla trasmissione. Che cosa ne è stato di lei?

Che fine ha fatto il famoso giudice di Forum

Per tanti anni Maria Giovanna Ruo è stata volto amatissimo della trasmissione Forum. Il giudice ha presenziato ad alcune delle cause più famose mostrate nella nota trasmissione Mediaset.

Cosa sappiamo di Maria Giovanna Ruo? Classe 1952, è nata a Roma dove si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza. Da oltre 43 anni svolge la professione di avvocato.

Sposata e con tre figli, è una moglie, mamma e nonna felice. In una rarissima intervista rilasciata qualche tempo fa, ha parlato della sua famiglia e dell’amore che la lega all’adorato marito da tanti anni.

Avvocato specializzato in diritto di famiglia, diritti umani e successioni è stata per diversi anni professoressa di diritto all’università ma anche membro importante della Scuola superiore di magistratura.

Ha scritto diversi libri e articoli e si può considerare a tutti gli effetti una saggista giuridica. Ha preso parte ad alcune cause portate addirittura dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Nella stagione 2017/2018 è stata volto prevalente della trasmissione Forum. Considerata dal pubblico come il giudice più dolce e clemente, si è fatta amare per il suo cuore buono. Da un po’ di tempo, però, di lei non si hanno più notizie.

Che è fine ha fatto Maria Giovanna Ruo? Per nulla social, il giudice arbitro della trasmissione più famosa di Mediaset non interagisce con i suoi fan attraverso Instagram o Facebook.

Attualmente, ha deciso di prendere una pausa dagli schermi televisivi per dedicarsi alla libera professione. Da grande amante del suo lavoro, a 70 anni suonati è ancora costantemente impegnata tra associazioni, studio privato e scrittura di saggi e manuali editoriali. Al momento, non c’è spazio nella sua vita per la televisione. I fan si augurano però di poterla rivedere nuovamente a Forum il più presto possibile.