Gemma, avete visto com’è in bikini? Un corpo così lo invidierebbe anche una 20enne | FOTO

Gemma Galgani è la dama storica del trono over. A 72 anni suonati in costume ha ancora un corpo invidiabile.

Benché sia presente a Uomini e Donne da oltre dieci anni, Gemma Galgani non ha ancora trovato l’amore.

Gemma Galgani e l’amore

Nelle ultime settimane Gemma Galgani non è più tra le protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Benché occupi la sua sedia da oltre dieci anni, non ha storie o frequentazioni di rilievo che l’hanno portata al centro studio. I siparietti tra lei e Tina Cipollari mancano a tutto il pubblico ma sono stati brillantemente sostituiti da quelli con la signora Pinuccia.

L’ultima è stata quella con il professore, miseramente naufragata ad un rifiuto di lui. Gemma Galgani è nota per metterci sempre tutto l’amore e la passione per ogni frequentazione che ha. Tanto che, con il professore, si è spinta fino in Umbria in treno per poi rimanere da sola in stazione ad aspettarlo. Lui non si è presentato.

Eppure, Gemma non si da per vinta. Anche se ha 72 anni, non vede l’ora di potersi dedicare ad un uomo completamente e donargli tutto l’amore che ha.

Un fisico invidiabile a 72 anni

Ormai sono noti a tutti i ritocchini a cui si è sottoposta la dama del trono over. In particolare, la scorsa estate, si è chiusa in clinica per un intervento di mastoplastica additiva. Precedentemente, Gemma aveva ritoccato le labbra e le palpebre ma, sicuramente, ci sono stati alti interventi.

Una cosa è certa, Gemma in costume mantiene il fascino di una ventenne. Le foto di lei in bikini hanno fatto il giro del web non senza scatenare polemiche. I numerosi fan la trovano bellissima, tanto da fare invidia alle dame più giovani.

Altri, invece, la considerano cadente e quasi troppo vecchia per un bikini del genere. Le sue gambe lunghe e lisce, però, mettono tutti d’accordo. La prova costume è sicuramente superata.

Gemma non ha mai negato di tenersi in forma e di stare particolarmente attenta all’alimentazione. Il suo mantenersi si vede anche quando calca la passerella di Uomini e Donne. Celeberrime sono le sue sfilate sopra le righe, con tanto di abbigliamento succinto e stacchetti di danza seducenti per il parterre maschile.