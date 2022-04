Ambra Angiolini, ma quanto è cresciuta la figlia? Jolanda fa più colpo della mamma | Troppo bella

By

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha ormai varcato la soglia della maggiore età. Vediamo com’è diventata.

La figlia di Ambra Angiolini ha scelto di non fare una festa in grande ma di circondarsi dell’affetto di mamma e papà.

La figlia di Ambra Angiolini

Il matrimonio tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è finito da un pezzo. I due, però, rimarranno legati per sempre perché, dalla loro unione, è nata la loro figlia Jolanda. Oggi è una ragazza e, dal suo aspetto, si vede subito la somiglianza con mamma Ambra Angiolini.

Nata il 4 gennaio del 2004, i genitori hanno scelto di tenerla lontana dai riflettori. Nonostante questo, per la stampa è stato impossibile non parlare di lei. Basti pensare che la canzone Angelo, con cui papà Francesco vinse il Festival di Sanremo, era a lei dedicata.

La storia d’amore tra l’attrice ed il cantante durò dal 2004 al 2015. La primogenita è Jolanda ma c’è anche un secondo figlio nato dalla loro unione: Leonardo. Benché la separazione non sia stata semplice, i due hanno scelto di mantenere un buon rapporto per il benessere e la gestione dei figli.

Com’è Jolanda oggi

Jolanda Renga oggi ha un profilo Instagram molto seguito. E’ diventata una giovane donna forte e determinata, pronta a prendere posizione pur di difendere chi ama. Un esempio lampante è stato il momento in cui ha scelto di difendere sua mamma Ambra Angiolini dopo la rottura con Allegri. L’attrice, infatti, all’epoca, ricevette un tapiro che fece sollevare un polverone mediatico.

I fan di Ambra Angiolini ricorderanno il racconto dell’attrice: Jolanda avrebbe aiutato la madre a superare un brutto male, quello della bulimia di cui soffriva da tempo. Grazie alla gravidanza l’attrice si è riempita d’amore, quell’amore che non riusciva a trovare.

Nel corso degli anni la ragazza è molto cresciuta e anche il suo look si è evoluto. In particolare, un dettaglio si evince evidente: il cambio dei capelli. Se prima indossava spesso fermagli e mollettine, oggi ha un caschetto curato e in ordine che somiglia molto a quello della mamma.

Con i suoi look acqua e sapone, somiglia molto alla madre e c’è chi scommette in una sua ipotetica carriera sotto i riflettori, il che non è da escludere.