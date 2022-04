UeD, finisce accasciata a terra: di corsa al pronto soccorso | Che brutta botta!

UeD, tragedia per un’amatissima protagonista del dating show di Canale 5: finisce accasciata a terra, portata di corsa al pronto soccorso. Ecco che cosa è successo nei dettagli.

Increscioso incidente per un volto noto della nota trasmissione di Maria De Filippi. Proprio lei costretta a recarsi in pronto soccorso. Che brutta botta!

UeD, momenti di panico per un volto noto della trasmissione

Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi continua a riservare ancora colpi di scena inaspettati. Avete visto che cosa è successo ad un volto noto della famosa trasmissione di Canale 5?

Un’amatissima protagonista del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi ha vissuto una disavventura che non dimenticherà mai più: costretta a recarsi al pronto soccorso d’urgenza, ha spaventato i suoi follower.

Attraverso i social, la donna in questione, ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori l’ansia e la preoccupazione che per un momento hanno preso il sopravvento sulla sua vita tranquilla. Ma chi ha subito cosa? Ti raccontiamo tutto nei dettagli.

Chi è la protagonista di Uomini e Donne finita in ospedale

Una brutta notizia arriva per un’amatissima protagonista di Uomini e Donne. Proprio lei finisce di corsa in ospedale. Stiamo parlando di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 e futura moglie di Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, è stata costretta a recarsi d’urgenza al pronto soccorso.

Che cosa le è successo? La brutta disavventura che l’ha coinvolta non riguarda lei personalmente bensì sua figlia. L’ultimogenita di casa Valli-Fantini, Azzurra, ha avuto un piccolo incidente.

Mentre giocava nel parco con i suoi fratellini, è caduta dalla bicicletta e si è provocata un brutto taglio al mento. Beatrice, sconvolta dal pianto disperato della piccola, non ha esitato un secondo ed è corsa in ospedale.

Queste le parole dell’influencer:

“Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male. La bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva le sono andati sotto il mento che le ha procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale e avendo questa ferita profonda le hanno applicato una polvere che facesse smettere il sanguinamento e quando il chirurgo si è liberato le hanno applicato la colla per chiudere il tagli e dei punti fatti a cerotto. Ora la dobbiamo tenere monitorata ma se la cosa non migliora metteranno i punti quelli tradizionali“.

Marco Fantini, il compagno di Beatrice e papà della bimba che ha subito l’incidente, era al momento dell’accaduto, fuori per questioni di lavoro ma, messo al corrente della situazione, si è precipitato immediatamente dalla famiglia.

Marco e Beatrice si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha fatto scoccare la freccia dell’amore. Insieme da più di 8 anni, prossimamente convoleranno a nozze.

I due sono genitori di tre figli, Azzurra, Bianca e Alessandro. Quest’ultimo è il figlio che Beatrice ha avuto da un altro uomo, suo ex compagno. Nonostante tutto, Alessandro e Marco hanno uno splendido rapporto e l’ex tronista di Uomini e Donne considera il piccolo come se fosse il suo.